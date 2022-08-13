Ливень с грозой обрушился на Новосибирск 13 августа

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
В субботу, 13 августа, Новосибирск накрыло сильнейшим ливнем с грозой.
Ливень с грозой и порывистым ветром начался в Новосибирске в субботу, 13 августа. О резком ухудшении погоды накануне предупреждали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.
В первой половине дня новосибирцы успели насладиться теплой и солнечной погодой. Но уже после обеда над городом начали сгущаться тучи.
Дождь начался около 17 часов, и, судя по прогнозам, продлится ещё как минимум сутки.
В МЧС уже призвали горожан проявить осторожность, находясь на открытом пространстве. Из-за сильного ветра, порывы которого могут достигать 27 метров в секунду, запрещено разводить костёр и находиться на маломерных судах на водоёмах.
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