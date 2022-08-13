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Лодка с парой влюблённых застряла у берега Оби в Новосибирске

Фото Лодка с парой влюблённых застряла у берега Оби в Новосибирске
Фото Лодка с парой влюблённых застряла у берега Оби в Новосибирске

Фото из паблика "Аварийно-спасательная служба" в "ВК"

В Новосибирске мужчина с женщиной отправились в романтическое путешествие на остров Медвежий, однако в пути потеряли весло.

Спасатели эвакуировали влюблённую пару с берега Обского водохранилища в Новосибирске. Мужчина и женщина пытались добраться до острова Медвежий на надувной лодке, но в пути потеряли весло и вынуждены были обращаться за помощью.

Как сообщается в группе "Аварийно-спасательной службы НСО", по пути на остров отдыхающим пришлось идти против течения и активно грести вёслами. Однако парочка явно не рассчитала свои силы — весло было утеряно, пришлось пристать к ближайшему берегу.

Заявка от расстроенных влюблённых поступила спасателям уже ночью.

"В 3:30 ночи к месту выехали спасатели. Благодаря умелым и решительным действиям дежурной смены (Степана Чугурова, Антона Деберына, Анатолия Табатчикова) спасатели быстро обнаружили пострадавших и переправил их вместе с личными плавательными средствами на берег реки Обь", — говорится в сообщении.

Уже на суше с героями несостоявшегося романтического путешествия провели беседу. Влюбленным объяснили, что их лодка не подходит для передвижения по такому течению. Особенно, без спасательных жилетов.

Напомним, 7 августа в Новосибирске компания из пяти сёрферов застряла на острове Тань-Вань в Новосибирском водохранилище из-за сильного ливня. Им на помощь выдвинулся спасательный катер, который и доставил сёрфингистов на берег.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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