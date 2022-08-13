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Мальвины на батутах: День физкультурника отмечают на Михайловской набережной Новосибирска 13 августа

Фото Мальвины на батутах: День физкультурника отмечают на Михайловской набережной Новосибирска 13 августа
Фото Мальвины на батутах: День физкультурника отмечают на Михайловской набережной Новосибирска 13 августа

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В субботу, 13 августа, Новосибирске отмечают День физкультурника.

День физкультурника отмечают на Михайловской набережной Новосибирска в субботу, 13 августа. Гостей ждут веселые состязания и выступления участников спортивных клубов города.

Фото Мальвины на батутах: День физкультурника отмечают на Михайловской набережной Новосибирска 13 августа 2

Праздничное мероприятие открыл мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он пожелал землякам здоровья и бодрости духа, которые невозможны без спорта.

Фото Мальвины на батутах: День физкультурника отмечают на Михайловской набережной Новосибирска 13 августа 3

С самого утра на набережной выступают победители и призёры Олимпийских и Паралимпийских игр, выдающиеся спортсмены, воспитанники спортивных учреждений Новосибирска и Новосибирской области.

Фото Мальвины на батутах: День физкультурника отмечают на Михайловской набережной Новосибирска 13 августа 4

Фото Мальвины на батутах: День физкультурника отмечают на Михайловской набережной Новосибирска 13 августа 5

Фото Мальвины на батутах: День физкультурника отмечают на Михайловской набережной Новосибирска 13 августа 6

"Запланирована спортивно-развлекательная программа с массовыми играми, фестиваль фитнес-клубов и команд чирлидинга", — рассказали в пресс-службе мэрии.

Фото Мальвины на батутах: День физкультурника отмечают на Михайловской набережной Новосибирска 13 августа 7

Фото Мальвины на батутах: День физкультурника отмечают на Михайловской набережной Новосибирска 13 августа 8

Фото Мальвины на батутах: День физкультурника отмечают на Михайловской набережной Новосибирска 13 августа 9

Новосибирцы всех возрастов и уровней физической подготовки могут найти для себя активность по душе. Скандинавская ходьба, гимнастика для суставов, дротики, отжимания и рывки гири — скучать и отсиживаться гостям праздника не придется.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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