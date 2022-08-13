Мэрия Новосибирска согласовала автопробег против строительства мусорного полигона

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новосибирская мэрия согласовала проведение автопробега против строительства мусорного полигона на территории Раздольненского сельсовета.

Автопробег против строительства мусорного полигона в зоне Раздольненского сельсовета пройдет в Новосибирске 18 августа. Колонна машин проследует от Гусинобродского шоссе до центра города. Акцию согласовала мэрия Новосибирска, пишет atas.info.

Организаторы протестного мероприятия рассказали, автопробег стартует в 11.00. Участники намерены проехать по улицам Никитина и Кирова, Ипподромской и Коммунистической, Красному проспекту и улице Гоголя.

Как ранее писал Сиб.фм, жители Раздольненского сельсовета выступили против строительства Правобережного мусорного полигона. Свои опасения о том, что появление полигона негативно отразится на экологии, они передали депутату Госдумы от Новосибирской области Ренат Сулейманов. Сообщалось, что на расстоянии 5 километров от будущего полигона находится около 13 тысяч дачных участков. Парламентарий обещал направить запросы в правительство РФ и надзорные органы.

Напомним, в августе власти НСО сообщили, что левобережный мусорный полигон, расположенный рядом с Хилокским рынком и Клещихинским кладбищем в Новосибирске, закроют на рекультивацию. При этом в селе Верх-Тула появился новый мусороперерабатывающий комплекс.