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общество

Новосибирск затопило после сильного ливня 13 августа

Фото Новосибирск затопило после сильного ливня 13 августа
Фото Новосибирск затопило после сильного ливня 13 августа

Фото из паблика "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте"

Сильный ливень затопил улицы и дворы Новосибирска 13 августа.

Ливень с градом привёл к потопу на улицах Новосибирска 13 августа. Ливнёвки не справились с потоками дождевой воды, в результате город сковали пробки. Проезд был осложнен даже на таких участках как улица Ипподромская.

Фото и видео последствий разгула стихии появились в паблике "АСТ-54" в "ВК".

На кадрах видно, как машины преодолевают потоки воды рядом с метро "Речной вокзал".

Настоящая река образовалась и рядом с ТРЦ "Аура".

Фото Новосибирск затопило после сильного ливня 13 августа 2

Как ранее писал Сиб.фм, об ухудшении погоды в Новосибирске предупреждали синоптики Западно-Сибирского УГМС. Ливни, град и шквалистый ветер с порывами до 27 метров в секунду ожидается в сибирской столице и в воскресенье, 14 августа.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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