Новосибирцы пожаловались на стаи бродячих собак в Первомайском районе

Фото из паблика "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте"

Жители Первомайского района Новосибирска жалуются на опасных бездомных собак.

В Первомайском районе Новосибирска жительница пожаловалась на стаи бродячих собак. По словам женщины, она боится гулять с ребёнком из-за возможной агрессии животных.

"Вожу ребенка в сад и не первый раз на встречу выбегают вот такие вот собачки которые мне по пояс, как мне становится страшно ничего сказать. Ладно когда я иду одна, а когда с ребенком в сад или с сада?", — написала молодая мать в паблике АСТ-54 (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — ред.)

По её словам, собаки обитают рядом с домом № 22 на улице Твардовского. Женщина сфотографировала псов издалека, так как подойти ближе опасалась.

"Они нападут беды не избежать, тем более уже не один случай был у нас когда такие собаки нападали на ребятишек! Хочу привлечь внимание", — добавила сибирячка.

Ранее в мэрии Новосибирска назвали районы города, жители которых чаще всего жалуются на бродячих собак. Около 400 заявок поступило из Ленинского района — он и стал антилидером по количество бездомных животных.