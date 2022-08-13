Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

Новосибирцы пожаловались на стаи бродячих собак в Первомайском районе

Фото Новосибирцы пожаловались на стаи бродячих собак в Первомайском районе
Фото Новосибирцы пожаловались на стаи бродячих собак в Первомайском районе

Фото из паблика "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте"

Жители Первомайского района Новосибирска жалуются на опасных бездомных собак.

В Первомайском районе Новосибирска жительница пожаловалась на стаи бродячих собак. По словам женщины, она боится гулять с ребёнком из-за возможной агрессии животных.

"Вожу ребенка в сад и не первый раз на встречу выбегают вот такие вот собачки которые мне по пояс, как мне становится страшно ничего сказать. Ладно когда я иду одна, а когда с ребенком в сад или с сада?", — написала молодая мать в паблике АСТ-54 (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — ред.)

По её словам, собаки обитают рядом с домом № 22 на улице Твардовского. Женщина сфотографировала псов издалека, так как подойти ближе опасалась.

"Они нападут беды не избежать, тем более уже не один случай был у нас когда такие собаки нападали на ребятишек! Хочу привлечь внимание", — добавила сибирячка.

Ранее в мэрии Новосибирска назвали районы города, жители которых чаще всего жалуются на бродячих собак. Около 400 заявок поступило из Ленинского района — он и стал антилидером по количество бездомных животных.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

29113
Ни с чем не спутать: новый коронавирус-2022 отличает один неприличный симптом
26970
Стыдно признаться: назван неприличный симптом нового коронавируса в августе 2022
26049
10000 рублей на школьника: будут ли выплаты к школе в августе 2022
20016
Дадут только нуждающимся: кто получит выплаты к школе в августе 2022 года
17740
Польский старец Анджей предсказал страшный конец 2022 года - не для слабонервных
16533
Новый штамм коронавируса «Кентавр»: первые симптомы и лечение в августе 2022 года
12151
10000 от Путина в августе: будет ли выплата к школе в 2022 году