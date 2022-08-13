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Опубликовано видео со сбитым в центре Новосибирска велосипедистом

Фото Опубликовано видео со сбитым в центре Новосибирска велосипедистом
Фото Опубликовано видео со сбитым в центре Новосибирска велосипедистом

Фото и видео из группы "АСТ-54" в "ВК"

В субботу, 13 августа, велосипедист пострадал в ДТП на пересечении улиц Гоголя и Красный проспект.

В Новосибирске велосипедист попал под колёса автомобиля на перекрёстке улиц Гоголя и Красный проспект. Происшествие зафиксировала камера наружного наблюдения в субботу, 13 августа. Момент ДТП на видео — после 10 секунды.

Как сообщается в паблике "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте", авария произошла в 16:42.

"10 минут пострадавший лежал на асфальте, после чего врачи погрузили его в карету скорой помощи в сознании. Он ехал на зелёный сигнал светофора", — говорится в паблике.

Стоит отметить, что водитель серого седана остановился сразу после ДТП, остальные авто продолжили движение, объезжая лежащего на асфальте человека.

Информации о состоянии пострадавшего не поступало, экипаж ДПС выясняет обстоятельства происшествия.

Напомним, 13 августа 16-летний мотоциклист госпитализирован после ДТП с Land Cruiser в Новосибирске.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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