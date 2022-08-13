По рецепту бабушки: как сделать огурцы хрустящими - 3 секретных способа засолки

Freepik.com

В интернете можно найти множество рецептов засолки огурцов. Кто-то в качестве маринада использует смородиновый сок, кто-то кладет зонтики укропа, а кто-то чеснок. В материале Сиб.фм мы публикуем три старинных рецепта от бабушки, которые сделают огурцы особенно хрустящими.

Рецепт маринованных огурцов с семенами горчицы

Ингредиенты на 1 литровую банку: огурцы, зонтик укропа, веточка зеленого укропа, чеснок — 3-4 зубчика, листья смородины — 1-2 шт., лавровый лист — 1-2 шт., семена горчицы — щепотка, черный перец горошком — 5-6 шт.

Для маринада на 1 л воды: зелень укропа — 2 веточка, зонтики укропа с веточками — 1 шт., листья смородины — 2 шт., перец горошком — 3 шт., сахар — 2 ст.л., соль — 2 ст.л., уксус 9% — 100 мл

Способ приготовления:

Банки помойте с содой и простерилизуйте их. Это удобно делать с помощью мультиварки в режиме «Варка на пару». Пропарьте банки в течение 10-15 минут. Крышки прокипятите минут 5. Огурцы тщательно вымойте, чтобы они скрипели и на них не было белого налета. Не забудьте взять «правильные» овощи для маринования — с черными шипами, срежьте у них хвостики. Зелень промойте. В каждую литровую простерилизованную банку положите на дно по одному зонтику укропа вместе со стеблем. Для удобства сверните стебель в кольцо. Еще положите веточку зеленого укропа, 3 зубчика чеснока, 1-2 листика смородины, 1 шт. лаврового листа (если маленькие, можно 2 шт.), несколько горошин черного перца, щепотку семян горчицы. Накройте банки с зеленью крышками и начинайте варить рассол. На 3 литровые банки нужно взять примерно 2 литра воды. Вскипятите воду, бросьте в нее несколько листьев смородины, зелень укропа, зонтики укропа, перец горошком. Количество произвольное, по несколько штук. Зелень сделает маринад более ароматным. Проварите отвар около 5 минут. Зелень можно выбросить после этого. В банки положите огурцы плотно. Залейте плоды получившимся отваром (без зелени). Закройте банки крышками и дайте постоять 10 минут. Слейте воду в кастрюлю, где она кипятилась. Для этого удобно пользоваться крышкой с отверстиями. Добавьте на каждый литр воды по 2 ст.л. сахара и соли, 100 мл уксуса. Дайте маринаду покипеть, пока сахар и соль полностью растворятся. Разлейте по банкам с огурцами маринад и плотно закрутите крышки (или закатайте их ключом, если крышки не винтовые). Переверните банки и оставьте их до полного остывания.

Рецепт маринованных огурцов с душистыми травами

Ингредиенты на 2-литровую банку: лавровый лист — 1-2 шт., гвоздика — 3 шт., семена горчицы — щепотка, душистый перец горошком — 3 шт., кориандр в зернах — 1/3 ч.л., репчатый лук — 3 кружочка с кольцами, морковь — 3 кружочка, помидор небольшой — 1 шт., чеснок — 4 зубчика, болгарский перец — 1 кольцо,зонтик укропа — 1-2 шт.

Рассол на 1 л воды: соль — 2 ст.л. с горкой, сахар — 4 ст.л. с горкой, уксус 70% — 1 ч.л.

Способ приготовления:

Огурцы тщательно промыть, срезать хвостики и замочить минимум на 2 часа в холодной воде. Банки и крышки простерилизовать. В горячую двухлитровую банку начинайте укладывать специи. Сначала кладите мелкие: 1-2 шт. лаврового листа, 3 гвоздики, щепотку семян горчицы, душистый перец — 3 шт. и кориандр. Репчатый лук нарежьте кольцами и положите на 2-х литровую банку несколько колец. Также морковь нарежьте кружочками и положите 3 шт. 4 зубчика чеснока порежьте на пластины и положите в банку. Болгарский перец порежьте кольцами. Одно кольцо положите в банку. Обязательно нужно заложить зонтик укропа (если мелкие зонтики — то парочку). Заполните банки огурцами. Обычно вниз кладут экземпляры покрупнее, а сверху — мелкие. Вскипятите воду. Аккуратно разлейте кипяток (можно пользоваться кружкой) по банкам до верху. Накройте банки стерилизованными горячими крышками и оставьте на 5 минут. За это время огурцы простерилизуются, но не сварятся. Слейте воду с банок в кастрюлю. Отмерьте, сколько получилось воды. На каждый литр воды положите 2 ст.л. соли и 4 ст.л. сахара. Поставьте рассол на плиту, дайте ему закипеть. В кипящий рассол влейте уксус из расчета 1 ч.л. на 1 л воды. Выключите нагрев и залейте огурцы получившимся маринадом под самую крышку. Закатайте крышки ключом или плотно закрутите винтовые крышки. Переверните банки (помните, что они очень горячие), проверьте, нет ли протечки. Укутайте банки полотенцем или одеялом и оставьте до полного остывания. Огурцы готовы, уберите их в место хранения.

Рецепт маринованных огурцов в томатной заливке

Ингредиенты: огурцы, репчатый лук, чеснок, веточки укропа с зонтиками.

Для маринада на 1 л воды: томатная паста — 150 гр., уксус 9% — 2 ст.л., соль — 1 ст.л., сахар — 2 ст.л., черный молотый перец — щепотка.

Способ приготовления:

Огурцы помыть, обрезать и замочить на несколько часов в холодной воде. Приготовьте заливку. Томатную пасту разведите небольшим количеством воды, долейте оставшуюся воду. Всыпьте в томатную заливку соль и сахар, а также черный молотый перец. На 1 литровую банку понадобится около 350-400 мл воды для заливки. Но точно сказать невозможно, потому что количество заливки будет зависеть от плотности укладки огурцов. Поставьте рассол на огонь и доведите до кипения. Варите на медленном огне около 15 минут. В конце приготовления влейте уксус. Лук нарежьте полукольцами, чеснок — дольками. Банки помойте с содой. В чистые банки положите на дно лук и чеснок (чтобы закрыть дно), по веточке укропа. Плотно уложите огурцы. По желанию можете порезать овощи на толстые кружочки. Залейте огурцы кипящей томатной заливкой доверху. Накройте банки стерильными крышками, но не закатывайте. Нагрейте предварительно в чайнике воду. В большую кастрюлю постелите на дно марлю в несколько слоев или тряпочку. Банки с огурцами поставьте в эту кастрюлю (удобно пользоваться специальным устройством для опускания и доставания банок из кипятка). Залейте банки горячей водой до самых «плечиков». Поставьте заготовку на огонь стерилизоваться. Время отсчитывайте после закипания воды. Достаньте маринованные огурцы из воды и сразу же их закатайте. Переверните, накройте полотенцем и оставьте до полного остывания.

Ранее Сиб.фм рецепты засолки соленых угощений: груздей, маслят и лисичек. Также представляем вашему вниманию рецепт джема из вишни.

Читайте также: В России начнут штрафовать хозяев, которые не убирают за своими питомцами. Штрафы грозят хозяевам, которые выбрасывают собак на улицу.