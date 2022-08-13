По рецепту бабушки: как сделать огурцы хрустящими - 3 секретных способа засолки

В интернете можно найти множество рецептов засолки огурцов. Кто-то в качестве маринада использует смородиновый сок, кто-то кладет зонтики укропа, а кто-то чеснок. В материале Сиб.фм мы публикуем три старинных рецепта от бабушки, которые сделают огурцы особенно хрустящими.
Рецепт маринованных огурцов с семенами горчицы
Ингредиенты на 1 литровую банку: огурцы, зонтик укропа, веточка зеленого укропа, чеснок — 3-4 зубчика, листья смородины — 1-2 шт., лавровый лист — 1-2 шт., семена горчицы — щепотка, черный перец горошком — 5-6 шт.
Для маринада на 1 л воды: зелень укропа — 2 веточка, зонтики укропа с веточками — 1 шт., листья смородины — 2 шт., перец горошком — 3 шт., сахар — 2 ст.л., соль — 2 ст.л., уксус 9% — 100 мл
Способ приготовления:
- Банки помойте с содой и простерилизуйте их. Это удобно делать с помощью мультиварки в режиме «Варка на пару». Пропарьте банки в течение 10-15 минут. Крышки прокипятите минут 5.
- Огурцы тщательно вымойте, чтобы они скрипели и на них не было белого налета. Не забудьте взять «правильные» овощи для маринования — с черными шипами, срежьте у них хвостики.
- Зелень промойте. В каждую литровую простерилизованную банку положите на дно по одному зонтику укропа вместе со стеблем. Для удобства сверните стебель в кольцо. Еще положите веточку зеленого укропа, 3 зубчика чеснока, 1-2 листика смородины, 1 шт. лаврового листа (если маленькие, можно 2 шт.), несколько горошин черного перца, щепотку семян горчицы.
- Накройте банки с зеленью крышками и начинайте варить рассол. На 3 литровые банки нужно взять примерно 2 литра воды. Вскипятите воду, бросьте в нее несколько листьев смородины, зелень укропа, зонтики укропа, перец горошком. Количество произвольное, по несколько штук. Зелень сделает маринад более ароматным. Проварите отвар около 5 минут. Зелень можно выбросить после этого.
- В банки положите огурцы плотно. Залейте плоды получившимся отваром (без зелени). Закройте банки крышками и дайте постоять 10 минут.
- Слейте воду в кастрюлю, где она кипятилась. Для этого удобно пользоваться крышкой с отверстиями. Добавьте на каждый литр воды по 2 ст.л. сахара и соли, 100 мл уксуса. Дайте маринаду покипеть, пока сахар и соль полностью растворятся.
- Разлейте по банкам с огурцами маринад и плотно закрутите крышки (или закатайте их ключом, если крышки не винтовые). Переверните банки и оставьте их до полного остывания.
Рецепт маринованных огурцов с душистыми травами
Ингредиенты на 2-литровую банку: лавровый лист — 1-2 шт., гвоздика — 3 шт., семена горчицы — щепотка, душистый перец горошком — 3 шт., кориандр в зернах — 1/3 ч.л., репчатый лук — 3 кружочка с кольцами, морковь — 3 кружочка, помидор небольшой — 1 шт., чеснок — 4 зубчика, болгарский перец — 1 кольцо,зонтик укропа — 1-2 шт.
Рассол на 1 л воды: соль — 2 ст.л. с горкой, сахар — 4 ст.л. с горкой, уксус 70% — 1 ч.л.
Способ приготовления:
- Огурцы тщательно промыть, срезать хвостики и замочить минимум на 2 часа в холодной воде.
- Банки и крышки простерилизовать. В горячую двухлитровую банку начинайте укладывать специи. Сначала кладите мелкие: 1-2 шт. лаврового листа, 3 гвоздики, щепотку семян горчицы, душистый перец — 3 шт. и кориандр.
- Репчатый лук нарежьте кольцами и положите на 2-х литровую банку несколько колец. Также морковь нарежьте кружочками и положите 3 шт. 4 зубчика чеснока порежьте на пластины и положите в банку. Болгарский перец порежьте кольцами. Одно кольцо положите в банку. Обязательно нужно заложить зонтик укропа (если мелкие зонтики — то парочку).
- Заполните банки огурцами. Обычно вниз кладут экземпляры покрупнее, а сверху — мелкие.
- Вскипятите воду. Аккуратно разлейте кипяток (можно пользоваться кружкой) по банкам до верху.
- Накройте банки стерилизованными горячими крышками и оставьте на 5 минут. За это время огурцы простерилизуются, но не сварятся.
- Слейте воду с банок в кастрюлю. Отмерьте, сколько получилось воды. На каждый литр воды положите 2 ст.л. соли и 4 ст.л. сахара. Поставьте рассол на плиту, дайте ему закипеть. В кипящий рассол влейте уксус из расчета 1 ч.л. на 1 л воды. Выключите нагрев и залейте огурцы получившимся маринадом под самую крышку.
- Закатайте крышки ключом или плотно закрутите винтовые крышки. Переверните банки (помните, что они очень горячие), проверьте, нет ли протечки. Укутайте банки полотенцем или одеялом и оставьте до полного остывания. Огурцы готовы, уберите их в место хранения.
Рецепт маринованных огурцов в томатной заливке
Ингредиенты: огурцы, репчатый лук, чеснок, веточки укропа с зонтиками.
Для маринада на 1 л воды: томатная паста — 150 гр., уксус 9% — 2 ст.л., соль — 1 ст.л., сахар — 2 ст.л., черный молотый перец — щепотка.
Способ приготовления:
- Огурцы помыть, обрезать и замочить на несколько часов в холодной воде.
- Приготовьте заливку. Томатную пасту разведите небольшим количеством воды, долейте оставшуюся воду. Всыпьте в томатную заливку соль и сахар, а также черный молотый перец. На 1 литровую банку понадобится около 350-400 мл воды для заливки. Но точно сказать невозможно, потому что количество заливки будет зависеть от плотности укладки огурцов.
- Поставьте рассол на огонь и доведите до кипения. Варите на медленном огне около 15 минут. В конце приготовления влейте уксус.
- Лук нарежьте полукольцами, чеснок — дольками. Банки помойте с содой. В чистые банки положите на дно лук и чеснок (чтобы закрыть дно), по веточке укропа. Плотно уложите огурцы. По желанию можете порезать овощи на толстые кружочки.
- Залейте огурцы кипящей томатной заливкой доверху. Накройте банки стерильными крышками, но не закатывайте.
- Нагрейте предварительно в чайнике воду. В большую кастрюлю постелите на дно марлю в несколько слоев или тряпочку. Банки с огурцами поставьте в эту кастрюлю (удобно пользоваться специальным устройством для опускания и доставания банок из кипятка). Залейте банки горячей водой до самых «плечиков». Поставьте заготовку на огонь стерилизоваться. Время отсчитывайте после закипания воды.
- Достаньте маринованные огурцы из воды и сразу же их закатайте. Переверните, накройте полотенцем и оставьте до полного остывания.
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