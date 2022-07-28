Новосибирский блогер-садовод поделилась рецептом джема из вишни

Фото: группа "Красное и Зелёное. Сад и огород" во "Вконтакте"

Садоводы Новосибирска начали делать заготовки на зиму.

В июле 2022 года садоводы Новосибирска собирают богатый урожай вишни. Лучше остальных сортов проявляет себя «Звездочка». Об этом рассказывает блогер и садовод Инга Болкунова в группе «Красное и Зелёное. Сад и огород» во «Вконтакте».

«К кусту страшно подходить. Всё усыпано ягодами. Собрала 12 литров, и ещё не меньше 6 там ещё висит», — делится достижениями Инга.

В середине июля новосибирские садоводы уже рассказывали о необычно богатом урожае вишни. Как рассказывала в беседе с Сиб.фм жительница города Оби Татьяна Букова, она уже тогда собрала десятки килограммов ягоды с кустов, но ягоды с деревьев еще не созрели.

Также садоводов интересует заготовка вишни на зиму: если на участке были хотя бы 2 дерева, съесть весь урожай уже становится тяжелой задачей.

Один из способов заготовки, который предлагает Инга Болкунова — джем из вишни.

Рецепт вишневого джема

Для приготовления необходима вишня, сахар, пектин.

Извлечь косточки из ягод. С этим хорошо справляются специальные приборы, если неохота заниматься вручную.

Измельчить вишню блендером.

Добавить сахар из расчета 800 г сахара на 1 кг ягодной массы.

Варить 5 минут.

Добавить пектин из расчета 10 г на 1 кг ягодной массы.

Варить еще 2-3 минуты.

«Аромат, цвет, вкус — просто шикарно», — комментирует домашний джем Инга.

Напомним, ранее сообщалось, что учёные в Новосибирске готовятся вывести новый сорт голубики. Ягоды у нее должны быть крупными, а кусты — устойчивыми к морозу.