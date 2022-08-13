Полиция ищет подростков, содравших кожу с котёнка в Новосибирске

Коллаж Сиб.фм: фото Татьяны Палкиной

В Новосибирске полиция устанавливает личности группы подростков, которые ножом сняли кожу с котёнка.

Полиция в Новосибирске начала проверку по факту жестокого обращения с животным. Группа подростков сняла кожу с крохотного котёнка и бросила его умирать. Теперь несовершеннолетних, а также очевидцев инцидента ищут правоохранители.

«Информация зарегистрирована в полиции в установленном порядке, проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Как ранее писал Сиб.фм, эта история произошла 31 июля на Бугринском мосту в Новосибирске. Таксист обратил внимание на компанию детей в темноте. Когда он подошел ближе, подростки разбежались, бросив свою жертву — окровавленного котёнка.

Зоозащитница Татьяна Палкина рассказала, что водитель передал ей растерзанного котёнка. Животному сделали несколько операций, но и сейчас Звездочка — так назвали кошечку — проходит лечение. Чтобы кожный покров восстановился без осложнений, требуется много времени и средств.

К сожалению, разглядеть подростков таксист не смог — было темно. Видеорегистратора у него в машине нет. Но зоозащитники надеются на помощь полиции.