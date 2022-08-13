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В Новосибирске приземлился «самолет судного дня» Ил-80

Фото В Новосибирске приземлился «самолет судного дня» Ил-80
Фото В Новосибирске приземлился «самолет судного дня» Ил-80

Фото из группы "АСТ-54" в паблике Телеграм

В аэропорту Новосибирска "Толмачёво" совершил посадку самолёт Ил-80, который неофициально называется "самолётом судного дня".

Самолет Ил-80 приземлился в новосибирском аэропорту "Толмачёво" 12 августа. Появление судна связывают с проведением в регионе военных учений "Армия-2022". Об этом сообщается в тг-канале "АСТ".

«В 20:05 в аэропорту Толмачёво приземлился «самолёт судного дня» Ил-80», — написали очевидцы.

Легендарный Ил-80 получил название "самолёта судного дна" и "воздушного командного пункта" в силу своих задач. Образец был разработал в 1980-е годы. Он предназначен для эвакуации высшего военного руководства страны и управления вооруженными силами в условиях полномасштабной ядерной войны.

Международный форум «Армия-2022» пройдёт на аэродроме «Толмачево» с 19 по 21 августа. В рамках мероприятия будет организована выставка более полусотни образцов военной техники — гостям покажут современные боевые машины подразделений противовоздушной обороны, военно-воздушных сил и сухопутных войск Российской Федерации.

Напомним, в конце июля редкий самолёт МС-21 приземлился в аэропорту Толмачёво Новосибирска.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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