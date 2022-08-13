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Сроки осенней охоты в Новосибирской области опубликовало Минприроды

Фото Сроки осенней охоты в Новосибирской области опубликовало Минприроды
Фото Сроки осенней охоты в Новосибирской области опубликовало Минприроды

Фото: pexels

Минприроды Новосибирской области опубликовало сроки промысловой, любительской и спортивной охоты в охотничьих угодьях региона осенью 2022 года.

В Новосибирской области промысловая, любительская и спортивная охоты в охотугодьях разрешена в строго определённые сроки. Региональное Минприроды напомнила, когда можно добывать боровую и водоплавающую дичь, а когда разрешено добывать кабана и косулю. Полный список объектов животного мира со сроками разрешенной охоты приведет в слайдере.

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  • Фото Сроки осенней охоты в Новосибирской области опубликовало Минприроды 4
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Как ранее писал Сиб.фм, Минприроды Новосибирской области напомнило жителям разрешённые сроки сбора брусники и кедровых орехов. До 19 августа собирать ягоду в лесах региона запрещено.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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