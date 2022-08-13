Сроки осенней охоты в Новосибирской области опубликовало Минприроды

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Минприроды Новосибирской области опубликовало сроки промысловой, любительской и спортивной охоты в охотничьих угодьях региона осенью 2022 года.

В Новосибирской области промысловая, любительская и спортивная охоты в охотугодьях разрешена в строго определённые сроки. Региональное Минприроды напомнила, когда можно добывать боровую и водоплавающую дичь, а когда разрешено добывать кабана и косулю. Полный список объектов животного мира со сроками разрешенной охоты приведет в слайдере.









Как ранее писал Сиб.фм, Минприроды Новосибирской области напомнило жителям разрешённые сроки сбора брусники и кедровых орехов. До 19 августа собирать ягоду в лесах региона запрещено.