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общество

Танец жительницы Новосибирска у подъезда попал на видео

Фото Танец жительницы Новосибирска у подъезда попал на видео
Фото Танец жительницы Новосибирска у подъезда попал на видео

Фото из группы "Моя Первомайка" в "ВК"

Жительница Первомайского района Новосибирска устроила танцы рядом с подъездом жилого дома.

В Новосибирске жительница Первомайского района устроила вечерние танцы у подъезда. Очевидцы сняли происходящее на видео. Ролик размещён в группе "Моя Первомайка" в социальной сети "ВКонтакте".

Сообщается, что местный житель хотел сделать замечание девушке, которая якобы употребляла спиртное в общественном месте. Но не успел, поскольку она начала танцевать. В итоге очевидец похвалил сибирячку на приподнятое настроение и способность веселиться, не мешая соседям.

Он также уточнил, что танцевала девушка под музыку, которую никто, кроме нее, не слышал.

Напомним, ранее в Новосибирске попала на видео пара влюблённых, которые предались страсти прямо на лавочке.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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