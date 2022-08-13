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В Новосибирске депутат Конько опубликовал видео падения с велосипеда

Фото В Новосибирске депутат Конько опубликовал видео падения с велосипеда
Фото В Новосибирске депутат Конько опубликовал видео падения с велосипеда

Фото со страницы Сергея Конько в "ВК"

Депутат Заксобрания Сергей Конько опубликовал в соцсетях видео падения с велосипеда.

В Новосибирске депутат регионального парламента Сергей Конько поздравил земляков с Днём физкультурника, который отмечается 13 августа. Праздничный пост народный избранник сопроводил видео своего падения с велосипеда.

На кадрах Конько в защитном шлеме едет рядом со депутатской приёмной. В какой-то момент он отпускает руль, и теряет контроль над велосипедом. В результате падает на асфальт, но обходится без повреждений.

Как сообщил в публикации сам депутат, он часто ездит на работу на велике. Кроме того, увлекается плаванием, дзюдо, ходьбой на лыжах.

"А какие виды спорта предпочитаете вы?", — поинтересовался Конько у подписчиков. Те в ответ похвалили депутата за самоиронию и напомнили о самом безопасном виде спорта — йоге.

Напомним, в День физкультурника 13 августа мэр Новосибирска Анатолий Локоть призвал горожан оторваться от диванов.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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