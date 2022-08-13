Мэр Локоть призвал новосибирцев оторваться от диванов в День физкультурника

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил горожан с Днём физкультурника и пожелал оторваться от диванов.

В субботу, 13 августа, мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил жителей областного центра с Днём физкультурника. Он пожелал горожанам провести день максимально активно и с пользой для здоровья.

"Я вам желаю сегодня изменить привычный ход выходного дня, оторваться от дивана, оторваться от своего кабинета, квартиры. Выйти на свежий воздух, немножко поразмяться, просто походить. Воспользоваться последними теплыми днями нашего сибирского лета", — сказал Анатолий Локоть в своем видеообращении к новосибирцам.

Как ранее писал Сиб.фм, праздничные мероприятия ко Дню физкультурника проходят 13 августа на Михайловской набережной Новосибирска. С самого утра там выступают победители и призёры Олимпийских и Паралимпийских игр, выдающиеся спортсмены, воспитанники спортивных учреждений Новосибирска и Новосибирской области.