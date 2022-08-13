Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество спорт

Мэр Локоть призвал новосибирцев оторваться от диванов в День физкультурника

Фото Мэр Локоть призвал новосибирцев оторваться от диванов в День физкультурника
Фото Мэр Локоть призвал новосибирцев оторваться от диванов в День физкультурника

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил горожан с Днём физкультурника и пожелал оторваться от диванов.

В субботу, 13 августа, мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил жителей областного центра с Днём физкультурника. Он пожелал горожанам провести день максимально активно и с пользой для здоровья.

"Я вам желаю сегодня изменить привычный ход выходного дня, оторваться от дивана, оторваться от своего кабинета, квартиры. Выйти на свежий воздух, немножко поразмяться, просто походить. Воспользоваться последними теплыми днями нашего сибирского лета", — сказал Анатолий Локоть в своем видеообращении к новосибирцам.

Как ранее писал Сиб.фм, праздничные мероприятия ко Дню физкультурника проходят 13 августа на Михайловской набережной Новосибирска. С самого утра там выступают победители и призёры Олимпийских и Паралимпийских игр, выдающиеся спортсмены, воспитанники спортивных учреждений Новосибирска и Новосибирской области.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

29409
Ни с чем не спутать: новый коронавирус-2022 отличает один неприличный симптом
27013
Стыдно признаться: назван неприличный симптом нового коронавируса в августе 2022
26466
10000 рублей на школьника: будут ли выплаты к школе в августе 2022
20301
Дадут только нуждающимся: кто получит выплаты к школе в августе 2022 года
17754
Польский старец Анджей предсказал страшный конец 2022 года - не для слабонервных
16657
Новый штамм коронавируса «Кентавр»: первые симптомы и лечение в августе 2022 года
12412
10000 от Путина в августе: будет ли выплата к школе в 2022 году