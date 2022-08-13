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В Новосибирске собака провалилась в люк на Бульваре Молодёжи

Фото В Новосибирске собака провалилась в люк на Бульваре Молодёжи
Фото В Новосибирске собака провалилась в люк на Бульваре Молодёжи

Фото из группы "МАСС" в "ВК"

Спасатели в Новосибирске вытащили провалившуюся в люк собаку.

В Советском районе Новосибирска спасатели пришли на помощь собаке, которая провалилась в люк на территории заброшенного строения. Об этом сообщается в группе "МАСС" в "ВК".

Сигнал о попавшему в беде животном поступил от очевидца вечером в пятницу, 12 августа.

"Поступила информация от очевидца, что в Советском районе города на ул. Бульвар Молодёжи на территории заброшенного строения собака провалилась в открытый люк", — говорится в сводке.

Приехавшие спасатели сразу обнаружили указанное место и вызволили дворнягу. Собаку отдали заявителю, а опасный люк закрыли крышкой и огородили.

Напомним, ранее жители Первомайского района Новосибирска пожаловались на опасных бездомных собак.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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