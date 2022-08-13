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общество

В Забайкалье предложили прикрепить священников к частям МЧС

Фото В Забайкалье предложили прикрепить священников к частям МЧС
Фото В Забайкалье предложили прикрепить священников к частям МЧС

Фото ZabNews

Глава МЧС Забайкалья предложил внедрить в спасательные части штатных священников.

12 августа на встрече с представителями Читинской Епархии начальник главного управления МЧС региона Николай Басов предложил прикреплять священников к спасательным частям Забайкальского края. Об этом сообщает издание ZabNews.

Николай Басов объяснил, что хочет ввести такую систему по аналогии со штатными капелланами в учреждениях УФСИН.

Как объяснил митрополит Читинский Димитрий, в ВС РФ у священников есть специальная воинская должность — «помощник командира по работе с верующими военнослужащими». При этом не подразумевается, что все в части с капелланом должны быть верующими и обязательно одной религии.

Если эта идея реализуется на практике, то Забайкалье станет первым регионом России, в котором штатные священники будут прикреплены к частям МЧС. Начать Николай Басов планирует с одного святого отца в главном управлении МЧС региона.

Напомним, в марте 2022 года священников уже привлекли к пропаганде пожарной безопасности в другом регионе России. Священнослужители в Новосибирской области согласились вместе со спасателями популяризировать правила пожарной безопасности.

Также президент России наградил орденом священника Новопашина. 59-летний протоиерей Новопашин известен своей общественной и культурной деятельностью. Священнослужитель создал реабилитационный центр для наркозависимых при Соборе Александра Невского, выиграл Кубок чемпионата мира по пауэрлифтингу и снял несколько документальных и художественных фильмов. Также святой отец тренирует команду пауэрлифтеров и футболистов.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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