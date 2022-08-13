Танцующая в тишине жительница Новосибирска попала на видео

Фото Дениса Винокурова / Сиб.фм (носит иллюстративный характер), видео из группы "Моя Первомайка" в "ВК"

В Новосибирске девушка устроила танцы возле подъезда жилого дома на Первомайке.

Жители Новосибирска сняли на видео неожиданный танец жительницы Первомайки. Девушка в полной тишине начала танцевать у подъезда. Автор ролика наложил музыку на видеоряд и выложил его в паблик "Моя Первомайка" в "ВК".

Как говорится в публикации, сначала автор видео хотел сделать замечание сибирячке, которая, с его слов, распивала пиво у подъезда. Но до нравоучений дело не дошло. На радость случайным прохожим девушка начала танцевать.

"При этом не крича ничего под окнами и не врубив музыку "на всю катушку". Стоит себе и танцует...", — отметил житель Первомайки.

Молодой человек выразил соседке слова благодарности "за приподнятое настроение", отметив, что "в наше время не каждый способен веселиться, не лишая людей покоя".

Комментаторы не оставили без внимания публикацию о танцующей девушке. Один из подписчиков группы отметил, что "она и сейчас танцует на детской площадке". Другие предположили, что дама приходится сестрой знаменитому танцору из Новосибирска, который часто устраивает выступления в разных местах города.

"Это сестра по крови тому парню, который в красном и зеленых перчатках ходит пританцовывая по новосибу! Зимой и летом в одном цвете !И всегда при танце !!!При этом он так же ни кого не беспокоит своей музыкой", — написала Анна Ч. (орфография и пунктуация автора сохранены, — ред.).

Напомним, ранее жители дома по улице Орджоникидзе в Новосибирске сняли на видео страсти молодой пары, которая беззастенчиво целовалась на лавочке.