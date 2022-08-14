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13 августа в Заельцовском парке Новосибирска открылся скейт-парк

Фото 13 августа в Заельцовском парке Новосибирска открылся скейт-парк
Фото 13 августа в Заельцовском парке Новосибирска открылся скейт-парк

Фото: Telegram-канал «Анна Терешкова»

В новом скейт-парке Новосибирска прошел фестиваль экстремальных видов спорта.

13 августа в Заельцовском парке состоялся фестиваль экстремальных видов спорта к открытию нового скейт-парка. Об этом сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

В течение дня на новых 6 фигурах выступали спортсмены по кикскутерингу, роллерблейдингу, велоспорту BMX и скейтбордингу.

Ранее скейт-парк размещался на Михайловской набережной, но в ходе реконструкции парка «Городское начало» его демонтировали и за 3 года перенесли в обновленном виде в другую часть города.

На фестивале гости могли пройти мастер-классы по кикскутерингу и воркауту. Для участия был необходим только самокат. Вход на фестиваль был свободный.

Фото 13 августа в Заельцовском парке Новосибирска открылся скейт-парк 2

Напомним, о завершении реконструкции сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в своем официальном Telegram-канале.

Также в 2021 году стало известно, что в микрорайоне Радонежском в Томске собираются разместить новый скейт-парк. Заммэра Константин Чубенко отметил, что найти место под строительство спортивной площадки оказалось непросто, потому что скейтбординг — достаточно шумный вид спорта.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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