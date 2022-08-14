13 августа в Заельцовском парке Новосибирска открылся скейт-парк

Фото: Telegram-канал «Анна Терешкова»
В новом скейт-парке Новосибирска прошел фестиваль экстремальных видов спорта.
13 августа в Заельцовском парке состоялся фестиваль экстремальных видов спорта к открытию нового скейт-парка. Об этом сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
В течение дня на новых 6 фигурах выступали спортсмены по кикскутерингу, роллерблейдингу, велоспорту BMX и скейтбордингу.
Ранее скейт-парк размещался на Михайловской набережной, но в ходе реконструкции парка «Городское начало» его демонтировали и за 3 года перенесли в обновленном виде в другую часть города.
На фестивале гости могли пройти мастер-классы по кикскутерингу и воркауту. Для участия был необходим только самокат. Вход на фестиваль был свободный.
Напомним, о завершении реконструкции сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в своем официальном Telegram-канале.
Также в 2021 году стало известно, что в микрорайоне Радонежском в Томске собираются разместить новый скейт-парк. Заммэра Константин Чубенко отметил, что найти место под строительство спортивной площадки оказалось непросто, потому что скейтбординг — достаточно шумный вид спорта.
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