Новый скейт-парк «Содружество» откроют в Новосибирске 13 августа

Фото: Telegram-канал «Анна Терешкова»

Вице-мэр Новосибирска Терешкова сообщила о реконструкции скейт-парка «Содружество».

В Заельцовском парке Новосибирска идет реконструкция скейт-парка Молодёжного центра «Содружество». Об этом сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в одноименном Telegram-канале.

До 2019 года скейт-парк был установлен на Михайловской набережной, но когда началась реконструкция парка «Городское начало», конструкции для спортсменов пришлось убрать. Сейчас они нашли свое место в Заельцовском парке.

Парк в обновленном виде откроется для посетителей 13 августа. Он будет включать в себя 6 установок, которые подойдут как начинающим спортсменам, так и профессионалам на скейтах, самокатах и велосипедах BMX.

Напомним, в Новосибирском Академгородке началось строительство инновационного «Кампуса Академпарка». Этот объект «второй очереди» будет достроен к 2025 году.

Также ранее в Заельцовском парке Новосибирска детские площадки закрыли из-за дефектов.