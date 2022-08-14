Фестиваль фейерверков в Москве 14 августа: где и во сколько смотреть

Фото: Фестиваль фейерверков «Ростех»

Стала известна полная программа второго дня фестиваля фейерверков в Москве 14 августа: во сколько выступает Баста и когда начнутся салюты.

Фестиваль фейерверков «Ростех» проходит 13-14 августа. Сиб.фм собрал, что ожидается во второй день праздника: дневная программа, выступление Басты, шоу салютов.

14 августа фестивальная программа начинается в 14:00 и длится до 23:00. Дети до 7 лет могут попасть на фестиваль бесплатно, если их сопроваождает взрослый с билетом.

На фестивале показывают пиротехническое мастерство команды из России, Аргентины, Бразилии, Китая, Пакистана, Мексики, Сербии и Киргизии.

Расписание фестиваля фейерверков «Ростех» на 14 августа

Спортивные активности

14:00 — 14:45 Зарядка с Ильей Авербухом.

16:00 — 16:45 Мастер-класс от инструкторов роллер школы Skate Town.

18:00 — 18:45 Мастер-класс по танцам.

14:00 — 20:00 Спортивная зона от Трудовых резервов, Академия дрон-рейсинга, Мастер-класс по бейсболу (до 19:00), Скалодром, Полоса препятствий, Аттракцион "Гравитация", Зорбинг.

Мастер-классы

14:00 — 19:00 На всей территории фестиваля проходят мастер-классы по созданию воздушных змеев, кукол-оберегов, валянию мини-валенок, росписи игрушек и пряников, чеканке монет, аквагриму и созданию кокошников.

Детские активности

14:00 — 19:00 На фестивальной площадке работают аниматоры, а также размещены настольные игры.

14:00 — 20:00 Детское кафе Kitchen, мастер-классы, анимация, площадка студии «Ералаш»

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Вечерняя программа

19:30 – 20:30 – выступление Басты

21:00 – 23:00 – пиротехническое шоу и вечернее театрализованное представление, объявление результатов пиротехнического соревнования

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