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Новосибирец улучшил качество документального фильма «Родная сторона» режиссера Юрия Шиллера до 2K

Фото Новосибирец улучшил качество документального фильма «Родная сторона» режиссера Юрия Шиллера до 2K
Фото Новосибирец улучшил качество документального фильма «Родная сторона» режиссера Юрия Шиллера до 2K

Фото: кадр из фильма «Родная сторона» Юрия Шиллера

Качество документального фильма «Родная сторона» новосибирского режиссера Юрия Шиллера улучшили до 2K.

В субботу, 13 августа, новосибирский документалист Станислав Шуберт выложил на YouTube документальный фильм режиссера Юрия Шиллера, улучшенный до качества 2K.

Юрий Шиллер снял картину в селе Конево Краснозерского района Новосибирской области в 1997 году, чтобы показать, как живут деревенские люди в после распада СССР.

Фильм был снят на дешевую пленку низкого качества, но художественная ценность кадров оставалась высокой: в 1998 году фильм получил Государственную премию РФ.

Новосибирский документалист Станислав Шуберт с помощью нейросетей, цветокоррекции и стабилизации увеличил качество картинки до 1440p и загрузил на свой канала на YouTube. На момент публикации у него немного просмотров, но отзывы комментаторов положительные.

Напомним, в 2021 году режиссёр из Новосибирска Дмитрий Кабанов снял документальный фильм о пенсионерке, которая 13 лет прожила в колодце теплотрассы.

Также 19 мая новосибирский режиссёр Анна Ефимцева представила в кинотеатре «Победа» фильм о женщинах «Твой Лес».

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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