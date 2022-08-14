Новосибирец улучшил качество документального фильма «Родная сторона» режиссера Юрия Шиллера до 2K

Фото: кадр из фильма «Родная сторона» Юрия Шиллера

Качество документального фильма «Родная сторона» новосибирского режиссера Юрия Шиллера улучшили до 2K.

В субботу, 13 августа, новосибирский документалист Станислав Шуберт выложил на YouTube документальный фильм режиссера Юрия Шиллера, улучшенный до качества 2K.

Юрий Шиллер снял картину в селе Конево Краснозерского района Новосибирской области в 1997 году, чтобы показать, как живут деревенские люди в после распада СССР.

Фильм был снят на дешевую пленку низкого качества, но художественная ценность кадров оставалась высокой: в 1998 году фильм получил Государственную премию РФ.

Новосибирский документалист Станислав Шуберт с помощью нейросетей, цветокоррекции и стабилизации увеличил качество картинки до 1440p и загрузил на свой канала на YouTube. На момент публикации у него немного просмотров, но отзывы комментаторов положительные.

Напомним, в 2021 году режиссёр из Новосибирска Дмитрий Кабанов снял документальный фильм о пенсионерке, которая 13 лет прожила в колодце теплотрассы.

Также 19 мая новосибирский режиссёр Анна Ефимцева представила в кинотеатре «Победа» фильм о женщинах «Твой Лес».