Новосибирск ожидает холодное начало недели с дождями и серым небом

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Прогноз погоды на 15 и 16 августа: в Новосибирск пришли осенние холода.

Начало следующей недели ожидается холодным: синоптики предупреждают о возможных дождях, затянутом небе и температуре не больше 17 градусов. Об этом сообщают сервисы Яндекс.Погода и Gismeteo.

В понедельник, 15 августа, ожидается температура +14..+17°C, в течение дня облачно с прояснениями, возможны небольшие дожди.

Во вторник, 16 августа, ожидается пасмурная погода с температурой днем +13..+14°C.

В оба дня синоптики прогнозируют западный ветер до 6 м/с.

Температура воды в Оби ко вторнику упадет до +16°C.

С каждым днем солнце освещает землю все меньше: световой день уже сократился до 15 часов. Рассвет ожидается в 6 утра, заказ — в 21 вечера.

Напомним, жителям Новосибирска порекомендовали не купаться в Обском море из-за бактерий. Как сообщает Роспотребнадзор, купание в такой воде может быть опасно для здоровья.

Также синоптики сделали предварительный прогноз погоды на осень 2022 года. Осень начнется стабильно тепло, а первый снег ожидается к концу октября.