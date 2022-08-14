Травников назвал главные стройки Новосибирска

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Губернатор Андрей Травников назвал главные строительные объекты Новосибирска.

14 августа Андрей Травников опубликовал поздравление с днем строителя. В нём он назвал важные городские объекты, которые строятся прямо сейчас. Об этом он сообщил в своем официальном Telegram-канале.

Губернатор Новосибирской области назвал несколько крупных инфраструктурных объектов города, которые строятся прямо сейчас. К ним он отнес новую ледовую арену у станции метро «Спортивная», мост через реку Обь, ЦКП СКИФ, кампус НГУ, детский реабилитационный центра федерального уровня и новую инфекционную больницу.

Травников отметил реконструкцию аэропорта Толмачево, а также регулярный ввод новый жилых зданий и сопутствующей инфраструктуры.

Также губернатор назвал труд строителей «основой благополучия и стабильности» региона.

Напомним, 12 августа Андрей Травников провел встречу в сборном пункте военного комиссариата Новосибирской области, а 5 августа посетил выставку «День поля Новосибирской области — 2022», на которой были представлены достижения технологий в сельскохозяйственной промышленности.