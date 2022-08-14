Три вора ограбили кафе «Голод» за 20 секунд в Новосибирске в ночью 13 августа

Фото: группа «АСТ-54»

Трое воров ограбили кафе в Новосибирске за 20 секунд несмотря на сигнализацию.

Ночью 13 августа трое неизвестных ограбили кафе «Голод». Они взломали дверь, за 20 секунд вынесли из помещения кассовый аппарат и скрылись в неизвестном направлении. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» во «Вконтакте».

13 августа в 2:40 три неопознанных человека взломали дверь в кафе «Голод» в доме № 56 к1 на улице Ольги Жилиной. За 20 секунд они сумели найти в помещении кассовый аппарат, забрать с собой и убежать — всё это под звуки сработавшей сигнализации.

В кассе лежали 14 тысяч рублей выручки, и сам кассовый аппарат стоит около 10 тысяч рублей. Таким образом, грабители нанесли кафе «Голод» суммарный ущерб 24 000 рублей, не учитывая повреждение взломанной двери.

Согласно статье 158 УК РФ, за такое преступление им может грозить до 5 лет лишения свободы.

Сведения о преступниках просят рассказать по телефону +79231048008 или обратившись в дежурную часть. За достоверную информацию обещают вознаграждение.

Напомним, ранее новосибирские полицейские обезвредили группу из шести человек, которые совершили три налёта на ювелирные магазины, привязали скотчем таксиста и вынесли украшения на 6,5 миллиона рублей.

Также в 2021 году двое несовершеннолетних налётчиков вынесли из магазина мобильников на 1 млн.