Водитель микроавтобуса напал на мать с ребенком в Новосибирске

Фото: группа «Инцидент Новосибирск» во «Вконтакте».
Водитель с бутылкой трижды атаковал женщину с ребенком в Центральном районе Новосибирска.
В Новосибирске водитель микроавтобуса кинул в женщину с ребенком бутылку, ударил по лицу и облил жидкостью. Это случилось после того, как женщина сделала ему замечание за неаккуратную езду. Об этом сообщается в группе «Инцидент Новосибирск» во «Вконтакте».
12 августа на улице Кропоткина в Центральном районе Новосибирска две женщины с маленьким ребенком шли по тротуару, и их чуть не сбил микроавтобус. Одна из женщин сделала водителю замечание, после чего он кинул в нее из окна автомобиля бутылку. Пешеходы пошли дальше, а микроавтобус перегородил им дорогу, и водитель выбежал на улицу. Это зафиксировали камеры наблюдения.
Со слов свидетельницы происшествия, после этого водитель якобы ударил одну из женщин по лицу, а затем облил жидкостью из бутылки. Ребенок начал плакать, а водитель сел в микроавтобус и уехал в другом направлении.
Никто из водителей и пешеходов не заступился за пострадавших.
Напомним, 4 августа в Новосибирске нашли лежащего в овраге агрессивного мужчину. Он отказывался от помощи и не называл своё имя, фамилию и возраст.
Также в Новосибирске агрессивный корги напал на чужую собаку. Как пояснил юрист, теперь владелец укушенного пса может добиться от хозяйки напавшей собаки компенсации расходов на лечение своего животного.
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