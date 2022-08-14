Водитель микроавтобуса напал на мать с ребенком в Новосибирске

Фото: группа «Инцидент Новосибирск» во «Вконтакте».

Водитель с бутылкой трижды атаковал женщину с ребенком в Центральном районе Новосибирска.

В Новосибирске водитель микроавтобуса кинул в женщину с ребенком бутылку, ударил по лицу и облил жидкостью. Это случилось после того, как женщина сделала ему замечание за неаккуратную езду. Об этом сообщается в группе «Инцидент Новосибирск» во «Вконтакте».

12 августа на улице Кропоткина в Центральном районе Новосибирска две женщины с маленьким ребенком шли по тротуару, и их чуть не сбил микроавтобус. Одна из женщин сделала водителю замечание, после чего он кинул в нее из окна автомобиля бутылку. Пешеходы пошли дальше, а микроавтобус перегородил им дорогу, и водитель выбежал на улицу. Это зафиксировали камеры наблюдения.

Со слов свидетельницы происшествия, после этого водитель якобы ударил одну из женщин по лицу, а затем облил жидкостью из бутылки. Ребенок начал плакать, а водитель сел в микроавтобус и уехал в другом направлении.

Никто из водителей и пешеходов не заступился за пострадавших.

Напомним, 4 августа в Новосибирске нашли лежащего в овраге агрессивного мужчину. Он отказывался от помощи и не называл своё имя, фамилию и возраст.

Также в Новосибирске агрессивный корги напал на чужую собаку. Как пояснил юрист, теперь владелец укушенного пса может добиться от хозяйки напавшей собаки компенсации расходов на лечение своего животного.