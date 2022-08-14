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общество

Жители Новосибирска сняли на видео пони посреди Бердского шоссе

Фото Жители Новосибирска сняли на видео пони посреди Бердского шоссе
Фото Жители Новосибирска сняли на видео пони посреди Бердского шоссе

Фото: группа «АСТ-54»

Пони бродил под дождем по Бердскому шоссе в Новосибирске.

14 августа в Новосибирске заметили пони, который ходил по Бердскому шоссе. Видео с животным опубликовали в Telegram-канале ACT-54 Black.

Очевидец бесхозного зверя уточнил, что видел его между Бердским шоссе и улицей Большевистской. Нет дополнительной информации,

Комментаторы предположили, что пони сбежал из деревни Матвеевка в Чановском районе Новосибирской области. Также похожее животное видели около железнодорожных путей.

Напомним, ранее в августе бурый медведь сбежал от автомобиля под Новосибирском. Видео с убегающим хищником очевидец выложил в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».

Также в июле 5 лемуров сбежали из клетки в Новосибирском зоопарке. Угрозы для посетителей зоопарка лемуры не представляют, главное, чтобы люди сами не обижали зверьков.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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