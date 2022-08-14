Жители Новосибирска сняли на видео пони посреди Бердского шоссе

Фото: группа «АСТ-54»

Пони бродил под дождем по Бердскому шоссе в Новосибирске.

14 августа в Новосибирске заметили пони, который ходил по Бердскому шоссе. Видео с животным опубликовали в Telegram-канале ACT-54 Black.

Очевидец бесхозного зверя уточнил, что видел его между Бердским шоссе и улицей Большевистской. Нет дополнительной информации,

Комментаторы предположили, что пони сбежал из деревни Матвеевка в Чановском районе Новосибирской области. Также похожее животное видели около железнодорожных путей.

Напомним, ранее в августе бурый медведь сбежал от автомобиля под Новосибирском. Видео с убегающим хищником очевидец выложил в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».

Также в июле 5 лемуров сбежали из клетки в Новосибирском зоопарке. Угрозы для посетителей зоопарка лемуры не представляют, главное, чтобы люди сами не обижали зверьков.