22 тысячи заявлений о записи в школу подали родители в Новосибирске

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Почти 22 тысячи заявлений о записи в школу подали родители первоклассников в Новосибирске.

Набор в первый класс продлится до 5 сентября. На запись в школу новосибирцы подали 21 932 заявления. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в понедельник, 15 августа.

Почти 22 тысячи заявлений в первый класс поступило в новосибирские образовательные учреждения к середине августа. Это на 200 заявлений больше, чем в 2021 году. При этом в Новосибирске остаются территории, жителям которых довольно сложно записать ребенка в первый класс. По словам мэра города, это активно развивающиеся микрорайоны Новосибирска.

Кроме того, к 15 августа новосибирцы подали 20 298 заявлений в детские сады. Для 18,5 тыс. детей уже выданы путевки.

Ранее «Сиб.фм» писал, что мать 10-х детей озвучила сумму трат на сборы в школу в Новосибирске. 15 августа в Новосибирске открылась уже вторая школьная ярмарка.