Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

22 тысячи заявлений о записи в школу подали родители в Новосибирске

Фото 22 тысячи заявлений о записи в школу подали родители в Новосибирске
Фото 22 тысячи заявлений о записи в школу подали родители в Новосибирске

Фото unsplash.com / Vitolda Klein

Почти 22 тысячи заявлений о записи в школу подали родители первоклассников в Новосибирске.

Набор в первый класс продлится до 5 сентября. На запись в школу новосибирцы подали 21 932 заявления. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в понедельник, 15 августа.

Почти 22 тысячи заявлений в первый класс поступило в новосибирские образовательные учреждения к середине августа. Это на 200 заявлений больше, чем в 2021 году. При этом в Новосибирске остаются территории, жителям которых довольно сложно записать ребенка в первый класс. По словам мэра города, это активно развивающиеся микрорайоны Новосибирска.

Кроме того, к 15 августа новосибирцы подали 20 298 заявлений в детские сады. Для 18,5 тыс. детей уже выданы путевки.

Ранее «Сиб.фм» писал, что мать 10-х детей озвучила сумму трат на сборы в школу в Новосибирске. 15 августа в Новосибирске открылась уже вторая школьная ярмарка.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Яна Бельская
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

32090
Ни с чем не спутать: новый коронавирус-2022 отличает один неприличный симптом
21744
20-летний водитель погиб в ДТП с грузовиком Scania в Новосибирске
15579
10000 от Путина в августе: будет ли выплата к школе в 2022 году
15077
Двойная радуга появилась в Новосибирске после дождя 14 августа
14943
Новосибирск затопило после сильного ливня 13 августа
10509
Такого еще не было: появился прогноз погоды на осень 2022 года
10465
В Новосибирске начались обыски в ячейках секты сторонников «Азова»*