В Новосибирске открылась вторая школьная ярмарка

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В понедельник, 15 августа, открылась вторая в Новосибирске школьная ярмарка.

Очередная школьная ярмарка начала работу у ТЦ «Континент» в Юго-Западном жилмассиве в Новосибирске. Об этом сообщили в администрации города.

В Новосибирске в преддверии 1 сентября уже открылись ярмарки, где можно купить товары, необходимые для учебы. Приобрести необходимые для школы вещи можно на площадке у торгового центра «Континент» на улице Троллейной, 130 а с 10:00 до 20:00. Здесь ярмарка будет работать по 5 сентября.

Немного дольше – по 15 сентября – будет работать ярмарка у ТЦ «Фантазия» на площади им. Карла Маркса, 2.

Кроме того, 19, 20 и 21 августа в Кировском районе на улице Комсомольской, 10, откроют еще одну школьную ярмарку. Упор сделан на низкие цены – предполагается, что они будут на 10 % ниже рыночных. Приобрести на ярмарке можно как одежду, так и канцелярские товары и другие товары для школьных будней. Работать ярмарка будет с 10:00 до 16:00.

Ранее «Сиб.фм» писал, что выплату в размере пяти тысяч рублей к школе получат семьи с детьми в Новосибирской области.