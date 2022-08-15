40% новосибирцев заявили об увеличении расходов на лекарства в 2022 году

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Жители Новосибирска рассказали, как изменились суммы, требующиеся на покупку лекарств в 2022 году.

40% новосибирцев отметили, что в 2022 году готовятся к повышению количества средств, которые предстоит потратить на медикаменты. При этом 55% уверены, что для них необходимая сумма останется на уровне 2021 года, ещё 5% планируют снижение соответствующих трат. Об этом свидетельствуют данные, озвученные аналитиками «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь».

«Самые большие траты на лекарства в основном у людей с хроническими или серьезными заболеваниям, при которых требуются, как правило, дорогостоящие фармпрепараты. Некоторые из них входят в список льготных и компенсируются государством, например, для лечения сахарного диабета, но в большинстве случаев россияне сами обеспечивают себя лекарствами», —

дополнила руководитель управления по развитию страховых продуктов и сервисов СК «Росгосстрах Жизнь» Гульнара Орлова.

Также страховщики рассказали, какие факторы являются определяющими при выборе приобретаемых для лечения препаратов. 55% новосибирцев ориентируются на рекомендации врача, 47% жителей учитывают цену, 30% обращают внимание на фирму-производителя, а ещё 25% советуются с родными и друзьями.

Как сообщили аналитики, в 2021 году большинство жителей города и области (55%) потратили на лекарства до 10 тысяч рублей, ещё 13% выделили на медикаменты от 10 до 30 тысяч, а каждый третий из опрошенных рассказал о тратах свыше 30 тысяч рублей.

Ранее Сиб.фм писал, как правильно хранить содержимое домашней аптечки — об этом рассказала главный клинический фармаколог департамента здравоохранения Москвы Марина Журавлёва.