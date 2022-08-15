Фото Якова Хорошева удалили из раздела руководства прокуратуры Новосибирской области

Фото прокуратуры Новосибирской области

15 августа данные и фото Хорошева убрали из раздела «Руководство» на сайте прокуратуры Новосибирской области.

Яков Хорошев покинул пост главного прокурора Новосибирской области. Его фотографию и данные удалили с сайта прокуратуры в понедельник, 15 августа.

В прокуратуре Новосибирской области сменилось руководство. С поста главного прокурора региона ушел Яков Хорошев, исполняющим обязанности прокурора Новосибирской области назначили его первого заместителя Сергея Коростылева.

Кто будет следующим главным прокурором региона, пока неизвестно. Сейчас кандидатуру для руководства областной прокуратурой подбирает высшее руководство государства. По данным «Сиб.фм», претендентов на пост несколько, среди них Александр Бучман.

Яков Хорошев приехал в Новосибирскую область из Алтайского края в 2019 году. Ранее «Сиб.фм» писал, чем Хорошев запомнился на посту главного прокурора региона. Среди прочего он добился установки памятника главному обвинителю Нюрнбергского процесса Роману Руденко и помог решить проблемы дольщиков и сирот.