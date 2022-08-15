Был такой Хорошев: почему главный прокурор Новосибирской области оставляет свой пост

Коллаж Сиб.фм: использованы фото пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, Заксобрания и автора

Памятник участнику расстрельной тройки, Instagram* и череда арестов: чем запомнился прокурор Новосибирской области Яков Хорошев.

Яков Хорошев занял пост прокурора Новосибирской области после ухода Владимира Фалилеева. Череда громких арестов выпала именно на период его руководства. Чем ещё запомнился главный правоохранитель региона?

В Новосибирской области Яков Хорошев появился в начале 2019 года. Он приехал из Алтайского края на смену Владимиру Фалилееву, который через 2,5 года попал под уголовное дело как раз за деятельность на этом посту. За спиной у нового для Новосибирска человека было почти десятилетие руководства алтайской прокуратурой. Но авторитет вместе со сменой места проживания приходится нарабатывать снова.

Дольщики и сироты

Когда Яков Хорошев начал работу прокурором Новосибирской области, за плечами было 9 лет службы на аналогичной должности в Алтайском крае. Родом 65-летний правоохранитель из Астраханской области, но длинный послужной список, который привёл его к должности руководителя, связан с Республикой Бурятия.

Приехав в Новосибирскую область, Яков Хорошев особо не спешил менять порядки, заведённые предшественниками. Предпочитал не ломать, а строить.

«Я поработал с четырьмя прокурорами. Хорошев всегда был достаточно требователен и принципиальным: проблемы должны были решаться в любом случае по закону. Он смог сдвинуть с мёртвой точки вопрос об обманутых дольщиках, — рассказывает бывший сотрудник прокуратуры Новосибирской области Дмитрий Лямкин.

- Ещё один вопрос – обеспечения жильём сирот. Не скажу по цифрам, но бюджет на эти нужды увеличился в разы».

Как рассказывают коллеги, Яков Хорошев был из тех руководителей, кто быстро и даже мгновенно принимал решения, не затягивая и не откладывая на потом.

Спорная фигура

Яков Хорошев поддерживал спортивные мероприятия. Как говорят коллеги между собой: «здравый мужик: не пьёт, не курит». В свободное время при «алтайском» прокуроре взялись и за сохранение истории.

«Он пытался запечатлеть историю ведомства: довёл до ума идею открыть музей прокуратуры: она витала в воздухе ещё при Фалилееве, но реализовать её уже помог Яков Евгеньевич», — говорит Дмитрий Лямкин.

Яков Хорошев любил устраивать мероприятия с ветеранами, была в музее и коллекция портретов первых руководителей ведомства. Одна из таких фигур год назад едва не расколола общество на два лагеря.

Вопрос установки памятника генпрокурору СССР, участнику расстрельной тройки НКВД и главному обвинителю Нюрнбергского процесса Роману Руденко обсуждался с 2020 года. В 2021-м общественность выступила резко против увековечивания памяти участнику массовых расстрелов.

Однако 20 января 2022 года, в дату, приуроченную ко Дню образования прокуратуры России 300 лет назад, на улице Нижегородской в Новосибирске памятник Роману Руденко открыли и возложили к нему цветы.

Многие сели...

Череда громких посадок и не лучших времён для новосибирских прокуроров начинается летом 2020 года.

Тогда прокурор Новосибирска Денис Ференец уходит в отпуск, но следующее упоминание о нём уже связано с криминальными сводками.

Осенью этого года в ФСБ заявляют, что прикрыта деятельность мощной организационной группы. В её состав, согласно версии следствия, входили экс-прокурор Новосибирска и бывший начальник Управления по надзору за соблюдением федерального закона прокуратуры Новосибирской области Александра Аверина.

Речь шла о превышении должностных полномочий и попытке завладеть недвижимостью руководителя ООО «ЭКФАРД» Натальи Васильевой, как сказано в материале уголовных дел.

А в начале этого года уволившийся предшественник Хорошева Владимир Фалилеев дополнил линейку задержанных и арестованных прокуроров. Его обвинили в получении взяток. А ещё через месяц-два в СИЗО оказался и заместитель Фалилеева Андрей Турбин.

Ещё одного бывшего заместителя прокурора региона Любовь Кузьменок не так давно задержали в Москве, когда объявленная в розыск спустилась в метро. Впрочем, сама начальница целого управления уверяла, что сама шла в правоохранительные органы сдаваться.

«После посадок стало, конечно, тяжелее работать. И пристальное внимание общественности, и проверки всех остальных сотрудников»,

- анонимно признаются некоторые сотрудники новосибирской прокуратуры.

В этот период активную деятельность начинают и общественники, которые на каждом углу стоят с плакатами, кричащими о коррупции в правоохранительных органах.

Погоны в Instagram*

Сам Яков Хорошев предпочитал оставаться в тени, но при нём прокурорская деятельность появилась в социальных сетях. В феврале 2021 года у ведомства появился аккаунт в Instagram*.

«Тогда госслужащие не вели такую активность в социальных сетях, но он предложил Instagram* развивать. Там почти каждый день появлялись новости, в день — по пять-шесть. Появилась открытость», — вспоминает Дмитрий Лямкин.

Насыщенная работа выдалась у прокуроров и в мае 2021 года, когда в Новосибирск с визитом пожаловал генпрокурор России Игорь Краснов. К высшему должностному лицу выстраивались очереди из многодетных, дольщиков, обманутых сирот...

О возможной отставке говорили уже тогда. Однако с тех пор прошёл год, а Яков Хорошев продолжал службу. Слухи о его увольнении вновь поползли ещё в начале лета. В июле СМИ назначили нового прокурора из Амурской области - Александра Бучмана.

Сегодня, 15 августа, после звонка в областную прокуратуру фотографию и биографию Якова Хорошева убрали с сайта ведомства. Исполняющим обязанности прокурора Новосибирской области является его первый заместитель – Сергей Коростылев.

Кандидатуру для руководства областной прокуратурой сейчас подбирает высшее руководство страны. Как стало известно корреспонденту Сиб.фм, Александр Бучман среди претендентов на этот пост есть, но он не один.

*Instagram – запрещённая на территории России социальная сеть.