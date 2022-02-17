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Экс-зампрокурора Андрей Турбин арестован в Новосибирской области

Фото Экс-зампрокурора Андрей Турбин арестован в Новосибирской области
Фото Экс-зампрокурора Андрей Турбин арестован в Новосибирской области

Фото Управления Судебного департамента в Новосибирской области

В четверг, 17 февраля, Центральный районный суд заключил под стражу бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Андрея Турбина.

17 февраля Центральный районный суд Новосибирска арестовал Андрея Турбина, бывшего заместителя прокурора Новосибирской области. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Судебного департамента.

О задержании Турбина стало известно накануне, 16 февраля. Сообщалось, что в Новосибирске по подозрению в получении взяток от предпринимателей и представителей криминалитета задержан бывший прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев, а также его экс-заместитель Андрей Турбин. В 2018 году он занимал должность заместителя прокурора Западно-Сибирского транспортного прокурора.

По данным источников в правоохранительных органах, прокурорские начальники якобы получали вознаграждение от собственников торговых комплексов, расположенных на месте Гусинобродской барахолки, а также от представителей криминальных структур. Деньги передавались за общее покровительство при решении различных вопросов со стороны надзорного ведомства.

Как уточнили в судебном департаменте, вместе с Турбиным был арестован Белоус С.А. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ — дача взятки.

Оба фигуранта взяты под стражу до 14 апреля 2022 года.

Отметим, согласно ч. 6 ст. 290 УК РФ предусмотрено наказание до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказал, какими наградами был отмечен экс-прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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