Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

Гриб фаллической формы нашла в огороде жительница Новосибирска

Фото Гриб фаллической формы нашла в огороде жительница Новосибирска
Фото Гриб фаллической формы нашла в огороде жительница Новосибирска

Фото "МК в Новосибирске", с сайта WIKIGRIB.RU

Жительница Новосибирска нашла в своём огороде гриб, похожий на мужской половой орган.

Гриб, похожий на половой член, обнаружила жительница Первомайского района Новосибирска в своём огороде. Со слов женщины, несмотря на оригинальную форму, он обладает массой полезных свойств. Об этом пишет "МК в Новосибирске".

Гриб неприличной формы сибирячка нашла в огороде, возле теплицы.

Фото Гриб фаллической формы нашла в огороде жительница Новосибирска 2

"Вышла в огород и возле теплиц увидела странные яйца. Спустя время из одного из них вылез стручок, слегка пахнущий. Выглядят как половой орган у мужчин. Еще нашла похожие в других частях огорода», — рассказала собеседница издания.

Как оказалось, в огороде сибирячки выросли грибы с официальным названием «Весёлка обыкновенная». В народе его именуют еще «Фаллюсом бесстыжим», или «Сморчком вонючим» и «Сморчком подагрическим»

Согласно данным ресурса Викигриб, "Веселка обыкновенная" относится к разряду гастеромицетов. Такие грибы растут со скоростью до 5 миллиметров в минуту, благодаря чему занесена в книгу рекордов Гиннеса.

"Весёлка" обладает лечебными свойствами — к примеру, имеет противовирусный и антибактериальный эффекты. Кроме того, чудо-гриб может положительно влиять на мужскую потенцию.

Напомним, ранее дымящие грибы в форме звёздочек нашли возле села Прокудское под Новосибирском.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

31685
Ни с чем не спутать: новый коронавирус-2022 отличает один неприличный симптом
21498
20-летний водитель погиб в ДТП с грузовиком Scania в Новосибирске
15002
10000 от Путина в августе: будет ли выплата к школе в 2022 году
14863
Двойная радуга появилась в Новосибирске после дождя 14 августа
14779
Новосибирск затопило после сильного ливня 13 августа
11747
День ВВС 12 августа 2022 года: новые открытки с поздравлениями в стихах и прозе
10757
Медовый спас 12 августа 2022 года: новые картинки и поздравления в стихах