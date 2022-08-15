Гриб фаллической формы нашла в огороде жительница Новосибирска

Фото "МК в Новосибирске", с сайта WIKIGRIB.RU

Жительница Новосибирска нашла в своём огороде гриб, похожий на мужской половой орган.

Гриб, похожий на половой член, обнаружила жительница Первомайского района Новосибирска в своём огороде. Со слов женщины, несмотря на оригинальную форму, он обладает массой полезных свойств. Об этом пишет "МК в Новосибирске".

Гриб неприличной формы сибирячка нашла в огороде, возле теплицы.

"Вышла в огород и возле теплиц увидела странные яйца. Спустя время из одного из них вылез стручок, слегка пахнущий. Выглядят как половой орган у мужчин. Еще нашла похожие в других частях огорода», — рассказала собеседница издания.

Как оказалось, в огороде сибирячки выросли грибы с официальным названием «Весёлка обыкновенная». В народе его именуют еще «Фаллюсом бесстыжим», или «Сморчком вонючим» и «Сморчком подагрическим»

Согласно данным ресурса Викигриб, "Веселка обыкновенная" относится к разряду гастеромицетов. Такие грибы растут со скоростью до 5 миллиметров в минуту, благодаря чему занесена в книгу рекордов Гиннеса.

"Весёлка" обладает лечебными свойствами — к примеру, имеет противовирусный и антибактериальный эффекты. Кроме того, чудо-гриб может положительно влиять на мужскую потенцию.

Напомним, ранее дымящие грибы в форме звёздочек нашли возле села Прокудское под Новосибирском.