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Под Новосибирском нашли грибы в форме звездочек с необычными свойствами

Фото Под Новосибирском нашли грибы в форме звездочек с необычными свойствами
Фото Под Новосибирском нашли грибы в форме звездочек с необычными свойствами

Фото: Алексей Сибирь / Грибы и грибные места НСО

Дымящие грибы в форме звёздочек нашли возле села Прокудское под Новосибирском.

В субботу, 13 августа, грибник Алексей нашел в Новосибирской области грибы с шляпкой, раскрывшейся в форме звезды. О своей находке он рассказал в группе «Грибы и грибные места» во «Вконтакте».

Свойства этого гриба прокомментировала миколог-любитель Татьяна Бульонкова для АиФ-Новосибирск.

Гриб из села Прокудное относится к виду геаструм бахромчатый, или звездовик бахромчатый. С латыни его название переводится как «земляная звезда».

Как объяснила Татьяна Бульонкова, тело гриба развивается как шар с несколькими слоями. По мере роста наружный слой лопается и образует окаймление в форме звезды. По свойствам эти грибы относятся к гастеромицетам. Они не выпускают споры принудительно.

Как биологический вид звездовики бахромчатые ближе всего к лисичкам. Несмотря на схожесть с дождевиком, эти два вида далеки по строению. Из общего у них — возможность выпускать споры при созревании и сохранять форму.

Геаструм бахромчатый несъедобен. Более того, увиденные раскрытые грибы могут быть прошлогодними: они могут не сгнить, а подсохнуть и затвердеть.

Ранее грибник набрал полный багажник маслят под Новосибирском и поделился фотографиями с удачной охоты.

Также Сиб.фм опубликовал подборку смертельно опасных грибов.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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