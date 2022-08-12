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общество

Полный багажник маслят набрал грибник под Новосибирском

Фото Полный багажник маслят набрал грибник под Новосибирском
Фото Полный багажник маслят набрал грибник под Новосибирском

Фото из группы "Грибы и грибные места НСО" в соцсети "ВК"

Житель Новосибирской области поделился в соцсетях снимками удачной грибной охоты: в Маслянинском районе он набрал полный багажник маслят.

Полный багажник маслят набрал в лесу житель Новосибирской области. Богатый урожай грибов мужчина обнаружил в Маслянинском районе. Кадры с тихой охоты он опубликовал в паблике "Грибы и грибные места НСО" в соцсети "ВК".

Судя по снимкам, за грибами сибиряк ходит к компании сыновей-подросток. Втроем им удалось наполнить багажник семейной "Нивы" крупными маслятами. При этом и грибы "охотникам" попались ну удивление крупные. Некоторые экземпляры оказались размером с панаму взрослого мужчины, другие — с перочинный нож.

Фото Полный багажник маслят набрал грибник под Новосибирском 2

Комментаторы паблика не могли оставить без внимания фото везучего грибника. Некоторые пошутили, что супруга мужчины будет счастлива получить такой "подарок" из леса.

"Супруга наверно каждый раз в обморок падает от такого количества!", — написала участница группы Анна.

Но и сам сибиряк не растерялся.

"Конечно! Скорая помощь возле дома дежурит", — ответил он.

Ранее Сиб.фм рассказывал о жительнице Новосибирска, которая набрала полную ванну лисичек.

Напомним, в августе новосибирцы нашли в лесу необычные чёрные лисички.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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