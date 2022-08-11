Редкие чёрные лисички нашли в лесу Новосибирской области

Фото из группы "Грибы и грибные места НСО" в соцсети "ВК"
Редкие лисички чёрного цвета обнаружили грибники в лесу в Новосибирской области.
Грибы фиолетово-чёрного цвета нашла в лесу Сузунского района жительница Новосибирской области Олеся Бодидрим. Девушку удивил не только экзотический окрас дикоросов, но и их необычная форма. Шляпка причудливо изогнута наружу, что придаёт грибу почти сказочный вид.
Фото "лесных чудовищ" сибирячка разместила в паблике "Грибы и грибные места НСО" в "ВК".
"Нашла грибочки очень красивые в Сузунском лесу, может знает кто что это за грибы?", — поинтересовалась сибирячка.
Как выяснилось, грибнице посчастливилось найти редкие черные лисички.
"Это чёрная лисичка воронов. Несмотря на экзотический цвет, гриб съедобен. Хорошо подходит для приготовления приправ и соусов. Собираете, промываете и судите, потом толчете и вот вам чудесная приправа! Да и пожарить вкусно", — отвела участница паблика грибников.
Как ранее писал Сиб.фм, грибникам из Новосибирска доводилось находить в лесах и розовые грибы. В начале августа в одном из новосибирских лесов нашли гриб, напоминающий облако — им оказался дождевик из семейства шампионовых.
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