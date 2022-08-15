Метровая яма образовалась из-за обвала грунта под дорогой в Новосибирске

Фото: Telegram-канал «‎Инцидент Новосибирск»‎.

Грунт под дорогой в Калининском районе Новосибирска просел на метр и образовал глубокую яму.

Под дорогой на улице Объединения провалился грунт, из-за чего образовалась глубокая яма. Об этом сообщили в Telegram-канале «‎Инцидент Новосибирск»‎.

Напротив дома № 39 по улице Объединения в Калининском районе грунт обвалился прямо под дорожным покрытием. Судя по фотографии, дорожное покрытие выдержало, но уже немного просело. Скорее всего, под весом автомобиля оно может полностью обрушиться.

Комментаторы предполагают, что причиной обвала послужили ливни, прошедшие 13 августа в центре Новосибирска.

Напомним, ранее асфальт провалился на проезжей части улицы Титова. Тогда возможной причиной мэрия города назвала разрыв ливневой канализации.

После дождей грунт обваливается не только на проезжей части, но и у домов. Так, в июне жители Октябрьского района пожаловались на провалившуюся после дождя брусчатку. Другая причина этого провала — некачественная укладка. Брусчатку уложили только в мае 2022 года.