Мишустин объявил о выплатах до 40 тысяч рублей в сентябре 2022 года

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Россияне смогут получить очередную денежную выплату в сентябре 2022 года.

Осенью текущего года россиянам начнут поступать выплаты в рамках программы туристического кешбэка. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Граждане Российской Федерации, которые являются держателями банковских карт «Мир», могут стать участниками очередного этапа туристического кешбэка и вернуть до 20 % стоимости путешествия. Для этого необходимо оплатить тур картой «Мир».

Новый этап программы стартует 25 августа. Совершить поездку в рамках тура можно будет с 1 октября по 25 октября.

Максимальная сумма, которую можно вернуть с одной поездки – 20 тысяч рублей. При этом если путешествие было совершено в регионах Дальневосточного федерального округа, лимит увеличивается до 40 тысяч рублей. Минимальная продолжительность путешествия – 4 дня и 3 ночи.

Ранее «Сиб.фм» писал, что выплату 5000 рублей к школе получат семьи с детьми в Новосибирской области.