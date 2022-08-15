Начало сезона: «Первый театр» представил афишу сентября

Фото: «Первый театр»

В сентябре «Первый театр» покажет премьеры сезона «И. Концерт за столом», «Остаться нельзя уехать» и детский спектакль «На каникулах» по рассказам Николая Носова.

17 августа в 19:00 — неформально открываем сезон проектом «И. Концерт за столом». 16+

Электронное трио «presidiomodelo» сыграет на модульных синтезаторах, которые будут передавать звук в стол, а режиссёр Дмитрий Гомзяков будет читать тексты, расширяющие вселенную спектакля «И». Регистрация на концерт уже закрыта, но зрители могут купить билет на спектакль «И», который мы покажем 25 августа.

19 августа в 19:00 — первый спектакль сезона: «Остаться нельзя уехать» по пьесе Игоря Носовского. 18+

Макс не может найти работу на родине и собирается на заработки за рубеж. Ему предстоит выполнять хорошо оплачиваемый, но рутинный и тяжелый труд. А еще у него есть девушка с котом породы сфинкс. Это две ценности, которые он без долгих колебаний готов оставить. Но происходит форс-мажор, и герой, который в принципе не отличается решительностью, окончательно теряет уверенность и начинает сомневаться в необходимости отъезда.

20 августа в 12:00 — детская премьера — спектакль «На каникулах» по рассказам Николая Носова. 6+

Добрые и веселые истории про обаятельного Мишку и его друзей из своего детства помнят многие взрослые: «Мишкина каша» и «Телефон», «Фантазеры», «Автомобиль».

В спектакле «Первого театра» молодые актеры сочинят и покажут целый мир летних детских приключений, озорных, но безобидных. О детских мечтах и исследованиях, до чего может довести хвастовство, стоит ли разбирать телефон и как самому сварить кашу.

Билеты можно купить на сайте театра 1-teatr.ru