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Начало сезона: «Первый театр» представил афишу сентября

Фото Начало сезона: «Первый театр» представил афишу сентября
Фото Начало сезона: «Первый театр» представил афишу сентября

Фото: «Первый театр»

В сентябре «Первый театр» покажет премьеры сезона «И. Концерт за столом», «Остаться нельзя уехать» и детский спектакль «На каникулах» по рассказам Николая Носова.

17 августа в 19:00 — неформально открываем сезон проектом «И. Концерт за столом». 16+

Электронное трио «presidiomodelo» сыграет на модульных синтезаторах, которые будут передавать звук в стол, а режиссёр Дмитрий Гомзяков будет читать тексты, расширяющие вселенную спектакля «И». Регистрация на концерт уже закрыта, но зрители могут купить билет на спектакль «И», который мы покажем 25 августа.

Фото Начало сезона: «Первый театр» представил афишу сентября 2

19 августа в 19:00 — первый спектакль сезона: «Остаться нельзя уехать» по пьесе Игоря Носовского. 18+

Макс не может найти работу на родине и собирается на заработки за рубеж. Ему предстоит выполнять хорошо оплачиваемый, но рутинный и тяжелый труд. А еще у него есть девушка с котом породы сфинкс. Это две ценности, которые он без долгих колебаний готов оставить. Но происходит форс-мажор, и герой, который в принципе не отличается решительностью, окончательно теряет уверенность и начинает сомневаться в необходимости отъезда.

Фото Начало сезона: «Первый театр» представил афишу сентября 3

20 августа в 12:00 — детская премьера — спектакль «На каникулах» по рассказам Николая Носова. 6+

Добрые и веселые истории про обаятельного Мишку и его друзей из своего детства помнят многие взрослые: «Мишкина каша» и «Телефон», «Фантазеры», «Автомобиль».
В спектакле «Первого театра» молодые актеры сочинят и покажут целый мир летних детских приключений, озорных, но безобидных. О детских мечтах и исследованиях, до чего может довести хвастовство, стоит ли разбирать телефон и как самому сварить кашу.

Билеты можно купить на сайте театра 1-teatr.ru

 

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Автор:
Мария Белоногова
журналист

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