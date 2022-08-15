Нормативы питания школьников в Новосибирске увеличат на 26%

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В Новосибирске льготным категориям школьников с 1 сентября увеличат нормативы питания на 26%.

10 августа на заседании правительства Новосибирской области обсудили увеличение нормативов питания льготных категорий учеников. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Новосибирской области.

С 1 сентября планируют увеличить нормативы питания школьников на 26%. Об этом сообщил заместитель министра образования Новосибирской области Юрий Савостьянов на заседании, посвященном образовательным учреждениям.

26% — среднее значение надбавки, которое зависит от режима посещения учреждения и возраста ученика. Увеличенные нормы питания положены детям с ограничениями здоровья, детям-инвалидам, ученикам из многодетных и малоимущих семей.

Юрий Савостьянов доложил, что к началу 2022-2023 учебного года проводится ремонт в 1274 образовательных учреждениях. Также в течение следующего учебного года в 25 зданиях МБОУ проводится капитальный ремонт. Сообщение об их ремонте появилось еще в марте 2022 года.

Ранее сообщалось, что родители новосибирских школьников боятся последствий удалёнки: они возмущены недостаточной подготовкой системы дистанционного образования.