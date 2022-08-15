Новосибирск получит дополнительные 150 млн рублей на ремонт дорог

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Губернатор Травников напомнил о необходимости завершения ремонта дорог в Новосибирске до наступления холодов.

Новосибирск получит дополнительные 150 млн рублей на починку дорог. Возможность выделения дополнительного бюджета подтвердил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на совещании правительства. Об этом сообщает Telegram-канал Правительства Новосибирской области «Новосибирь».

Министр финансов и министр транспорта Новосибирской области сообщили, что благодаря экономии на контрактах стало возможно выделить дополнительные 150 млн рублей на ремонт дорог.

Губернатор Андрей Травников подчеркнул, что выделенные средства важно освоить до наступления холодов, и поручил начать работы уже на этой неделе.

По данным минтранса РФ за 2017 год, этих денег хватит в среднем не более чем на 20 километров дорожного покрытия.

Также министерство транспорта Новосибирской области направило дополнительный лабораторный контроль по качеству ремонтируемых автодорог.

Напомним, в июле 2022 года стали известны условия для достройки Дзержинской линии метро Новосибирска. В их числе — федеральное софинансирование.