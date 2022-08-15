Путин сделает важное заявление на военном форуме «Армия-2022»

Фото с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин примет участие в Международном форуме "Армия-2022", где выступит с важным заявлением.

Особо важное заявление сделает президент Владимир Путин в ходе Международного форума "Армия-2022". Об этом сообщил телеканал "Россия-1". Высокая значимость обращения главы государства связана с напряжённой геополитической обстановкой в мире.

Форум в 2022 году пройдет с 15 по 21 августа в Кубинке. Ожидается, что выступление главы государства состоится в первый день мероприятия, 15 августа. Он обратится к россиянам по поводу внешних угроз.

«Форум проходит каждый год, и каждый год сюда приезжает президент, но на этот раз мероприятие состоится в условиях чрезвычайно раскаленной обстановки», — прозвучало в эфире телеканала.

Инсайдеры также отмечают, что Путин обсудит вопросы, связанные со спецоперацией.

Что касается непосредственно форума, то на нём будут представлены образцы современного вооружения. Впервые на мероприятии покажут крылатую ракету Х-69.

Напомним, в 12 августа в новосибирском "Толмачёво" замечен "самолёт Судного дня" Ил-80. Прибытие борта "Судного дня" в Новосибирск, вероятнее всего, связано с проведением в сибирской столице военных учений и международного форума «Армия-2022».

Форум, напомним, пройдёт на аэродроме «Толмачево» с 19 по 21 августа. Гостям покажут более полусотни образцов военной техники, включая современные боевые машины подразделений противовоздушной обороны, военно-воздушных сил и сухопутных войск Российской Федерации.