Рабочий рухнул в 8-метровый котлован на стройке в Новосибирске

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В Новосибирске рабочий получил тяжелые травмы после падения в котлован строящегося сооружения.

В понедельник, 15 августа, на стройке в центре Новосибирска рабочий упал в котлован сооружения, находящегося на стадии строительства. Информация о происшествии появилась в паблике «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел сегодня утром на стройке в центре Новосибирска. Рабочий упал в котлован строящегося сооружения на одной из стройплощадок на Красном проспекте. Сообщение о ЧП поступило на телефон дежурного МАСС в 9:37. Спасатели незамедлительно выехали на место происшествия.

Чтобы поднять мужчину на поверхность, пришлось использовать кран. Вместе с рабочими спасатели достали мужчину из котлована глубиной 8 метров и поместили его на носилки. В тяжелом состоянии пострадавшего госпитализировали в медицинскую организацию.

Ранее «Сиб.фм» писал, что один рабочий погиб и двое пострадали от удара тепловоза в Новосибирской области.