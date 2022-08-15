Суд прекратил дело депутата из Новосибирска Хельги Пироговой

Фото со страницы Хельги Пироговой в "ВК"

Сегодня, 15 августа, в Центральном районном суде закрыли административное дело сбежавшей в Грузию депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой – вопрос рассмотрели без народной избранницы.

Скандал, связанный с депутатом горсовета Новосибирска Хельгой Пироговой, разразился в середине июля. Народная избранница неудачно высказалась о похоронах погибших в спецоперации российских военнослужащих.

Высказывание в соцсетях не осталось незамеченным. Привлечь к ответственности за фейки потребовал вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров. Сначала было возбуждено административное дело. А после того, как вопрос взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, возбудили и уголовное.

Рассмотрение административного дела было назначено на этот понедельник, 15 августа, в Центральном районном суде. Процесс стартовал даже несмотря на то, что сама Хельга Пирогова сбежала в Грузию, правда, длился он недолго.

«Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 15.08.2022 прекращено дело об административном правонарушении в отношении Пироговой Х.В., обвиняемой в совершении административного правонарушения по статье 20.3.3 ч. 1 КоАП РФ,

- рассказали в Управлении Судебного департамента Новосибирской области. — Дело прекращено в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ — наличие по одному и тому же факту совершения противоправных действий лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, постановления о возбуждении уголовного дела».

Уголовное дело по аналогичной статье следователи СКР не закрывают, но оно затянется надолго. После побега Хельги Пироговой, её объявили в федеральный розыск. Это значит, что её ищут только в России.