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Суд прекратил дело депутата из Новосибирска Хельги Пироговой

Фото Суд прекратил дело депутата из Новосибирска Хельги Пироговой
Фото Суд прекратил дело депутата из Новосибирска Хельги Пироговой

Фото со страницы Хельги Пироговой в "ВК"

Сегодня, 15 августа, в Центральном районном суде закрыли административное дело сбежавшей в Грузию депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой – вопрос рассмотрели без народной избранницы.

Скандал, связанный с депутатом горсовета Новосибирска Хельгой Пироговой, разразился в середине июля. Народная избранница неудачно высказалась о похоронах погибших в спецоперации российских военнослужащих.

Высказывание в соцсетях не осталось незамеченным. Привлечь к ответственности за фейки потребовал вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров. Сначала было возбуждено административное дело. А после того, как вопрос взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, возбудили и уголовное.

Рассмотрение административного дела было назначено на этот понедельник, 15 августа, в Центральном районном суде. Процесс стартовал даже несмотря на то, что сама Хельга Пирогова сбежала в Грузию, правда, длился он недолго.

«Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 15.08.2022 прекращено дело об административном правонарушении в отношении Пироговой Х.В., обвиняемой в совершении административного правонарушения по статье 20.3.3 ч. 1 КоАП РФ,

- рассказали в Управлении Судебного департамента Новосибирской области. — Дело прекращено в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ — наличие по одному и тому же факту совершения противоправных действий лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, постановления о возбуждении уголовного дела».

Уголовное дело по аналогичной статье следователи СКР не закрывают, но оно затянется надолго. После побега Хельги Пироговой, её объявили в федеральный розыск. Это значит, что её ищут только в России.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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