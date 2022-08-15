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общество

Цыгане толпой избили 10-летнего ребенка у ГПНТБ в Новосибирске

Фото Цыгане толпой избили 10-летнего ребенка у ГПНТБ в Новосибирске
Фото Цыгане толпой избили 10-летнего ребенка у ГПНТБ в Новосибирске

АиФ-Новосибирск

В Новосибирске толпа несовершеннолетних цыган избила 10-летнего мальчика.

Цыгане толпой избили 10-летнего мальчика в Новосибирске. У ребенка диагностировали сотрясение головного мозга. Об этом рассказала мать пострадавшего.

На минувшей неделе, 12 августа, неподалеку от парковки у ГПНТБ в Новосибирске цыгане толпой избили ребенка. Как рассказала мать пострадавшего Юлия, все началось с того, что ее сын вступился за другого ребенка, на которого напали агрессивные южане. Несколько подростков отвели мальчика к парковке и избили группой. Несовершеннолетние повалили 10-летнего мальчика на землю и начали бить его ногами, целясь в голову.

Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. Там у ребенка диагностировали сотрясение головного мозга.

«Скорая помощь приехала, а вот полиция проигнорировала. У ребенка диагностировали сотрясение. Несколько дней у него температура держится под 38», – рассказала мать пострадавшего АиФ-Новосибирск.

На кадрах с места драки заметно, что как минимум один ребенок из тех, что окружили пострадавшего мальчика, был славянской внешности.

Ранее «Сиб.фм» писал, что группа цыган набросилась на пенсионерку на Клещихинском кладбище в Новосибирске. До этого в Ленинском районе Новосибирска произошла массовая цыганская драка с поножовщиной.

 

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Автор:
Яна Бельская
Журналист

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