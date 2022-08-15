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общество

Учительница из Новосибирска пойдет под суд за фейки о ВС России

Фото Учительница из Новосибирска пойдет под суд за фейки о ВС России
Фото Учительница из Новосибирска пойдет под суд за фейки о ВС России

Фото unsplash.com / ThisisEngineering RAEng

В Новосибирске осудят учительницу по делу по делу о распространении фейков о российской армии.

Учительница из Новосибирска опубликовала в соцсетях фейки о Вооруженных силах Российской Федерации. В отношении педагога возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Новосибирска.

В марте 32-летняя женщина опубликовала в соцсетях комментарий, содержащий ложную информацию, с целью формирования негативного отношений российских военнослужащих на Украине. По версии следствия, действия учительницы были умышленными. Как сообщает суд, преподавательница не стала проверять достоверность публикуемых ею сведений.

В отношении учительницы возбудили дело по части 1 статьи 207.3 УК РФ. За распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ педагог понесет ответственность в виде штрафа до трех миллионов рублей.

Ранее «Сиб.фм» писал, что суд закрыл дело о дискредитации ВС России в отношении сбежавшей в Грузию новосибирского депутата Хельги Пироговой.

 

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Автор:
Яна Бельская
Журналист

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