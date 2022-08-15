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общество

Новосибирский депутат Хельга Пирогова не отреагировала на прекращение дела в отношении нее

Фото Новосибирский депутат Хельга Пирогова не отреагировала на прекращение дела в отношении нее
Фото Новосибирский депутат Хельга Пирогова не отреагировала на прекращение дела в отношении нее

Фото из соцсетей Хельги Пироговой

Суд закрыл дело о дискредитации ВС России в отношении сбежавшей в Грузию новосибирского депутата Хельги Пироговой.

Депутат из Новосибирска Хельга Пирогова, ставшая фигуранткой уголовного дела о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации, проигнорировала прекращение административного дела по аналогичной статье.

В своих соцсетях сбежавшая из России депутат Пирогова решила никак не комментировать факт прекращения административного дела против нее. Напомним, дело об административном правонарушении по ст. 20.3.3 ч. 1 КоАП РФ в отношении Пироговой Центральный районный суд Новосибирска прекратил 15 августа 2022 года. В суде объяснили, что причиной такого решения стало наличие по одному и тому же факту совершения противоправных действий лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, постановления о возбуждении уголовного дела.

К вечеру понедельника Хельга Пирогова, обычно реагирующая на все события, к которым так или иначе причастна, в соцсетях, не посвятила этому решению суда ни одного поста. Последняя запись в аккаунте сбежавшей из России депутата касается проблем с воспроизведением видеозаписей в соцсети.

Ранее «Сиб.фм» писал, что после побега Пироговой из России ее объявили в федеральный розыск. Это значит, что депутата ищут только на территории РФ.

 

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Автор:
Яна Бельская
Журналист

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