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В Новосибирске пьяного водителя спасли из закрытого гаража

Фото В Новосибирске пьяного водителя спасли из закрытого гаража
Фото В Новосибирске пьяного водителя спасли из закрытого гаража

Фото и видео из группы "Спасатели МАСС"

В Новосибирске спасатели МАСС эвакуировали из закрытого гаража 27-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения.

27-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения закрылся в гараже в Октябрьском районе Новосибирска. Для эвакуации на место прибыли спасатели МАСС.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошёл утром в воскресенье, 14 августа. Мужчина не выходил на связь с родственниками и не откликался на стук в дверь гаража. Прибывшая в гаражный кооператив на улице Кошурникова бригада медиков скорой не могла проникнуть в помещение.

"С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели вскрыли дверь, после чего в изолирующих дыхательных аппаратах зашли в гараж и осмотрели помещение", — рассказали в МАСС.

Как выяснилось, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Пациента передали медикам для оказания помощи.

Спасатели напомнили, что находиться в закрытом помещении гаража с включённым автомобильным двигателем опасно для жизни.

Напомним, утром в понедельник, 15 августа, водитель умер на АЗС в Кировском районе Новосибирска.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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