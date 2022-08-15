В Новосибирске пьяного водителя спасли из закрытого гаража

Фото и видео из группы "Спасатели МАСС"
В Новосибирске спасатели МАСС эвакуировали из закрытого гаража 27-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения.
27-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения закрылся в гараже в Октябрьском районе Новосибирска. Для эвакуации на место прибыли спасатели МАСС.
Как уточнили в ведомстве, инцидент произошёл утром в воскресенье, 14 августа. Мужчина не выходил на связь с родственниками и не откликался на стук в дверь гаража. Прибывшая в гаражный кооператив на улице Кошурникова бригада медиков скорой не могла проникнуть в помещение.
"С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели вскрыли дверь, после чего в изолирующих дыхательных аппаратах зашли в гараж и осмотрели помещение", — рассказали в МАСС.
Как выяснилось, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Пациента передали медикам для оказания помощи.
Спасатели напомнили, что находиться в закрытом помещении гаража с включённым автомобильным двигателем опасно для жизни.
Напомним, утром в понедельник, 15 августа, водитель умер на АЗС в Кировском районе Новосибирска.
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