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общество

В России семейную пару спасли из погреба с ядовитыми парами

Фото В России семейную пару спасли из погреба с ядовитыми парами
Фото В России семейную пару спасли из погреба с ядовитыми парами

Фото: ПСС Самарской области

Супруги отравились парами ядовитых смесей, и их вытащили из погреба спасатели.

14 августа в селе Подстепки Ставропольского района мужчина с женщиной спустились в погреб, надышались ядовитыми парами и потеряли сознание. Из погреба их вытащили спасатели. Об этом сообщает информационный портал sovainfo.ru со ссылкой на спасателей Самарской области.

Среди строительных материалов в погребе семейной пары были ядовитые смеси. Их испарения в холодном воздухе погреба послужили причиной отравления супругов.

В 17:03 спасатели в дыхательных аппаратах спустились в погреб и эвакуировали оттуда мужчину и женщину без сознания. В 18:10 спасательные работы были окончены. Оба пострадавших находятся под наблюдением медицинских работников.

Напомним, ранее прокуратура начала проверку после массового отравления жителей Тольятти роллами из доставки. В начале июня из-за предприятия общественного питания в Тольятти почти 20 человек заболели острыми кишечными инфекциями.

Также в Новосибирске 11-летний мальчик отравился после курения электронной сигареты. 11-летнему мальчику неожиданно стало плохо после того, как он покурил электронную сигарету. На данный момент неизвестно вещество, которое вызвало такую реакцию организма. Ребёнку вызвали скорую прохожие – сначала его госпитализировали, а после перевели на домашнее лечение.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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